ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новое о Дворце независимости: секретарша Лукашенко, шикарные диваны и чиновники-сладкоежки

13.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За последние полтора месяца появилось немало новой информации об устройстве работы во Дворце независимости и поведении чиновников в нем.

Новое о Дворце независимости: секретарша Лукашенко, шикарные диваны и чиновники-сладкоежки
1 из 8
«Двойник» Лукашенко

Случилось это благодаря программе телеканала ОНТ «Двое из дворца», где показывают не только официальные видеосъемки, но и неформальные. По всей видимости, передача ставит задачу продемонстрировать, что у номенклатуры есть человеческое лицо. Но авторы помимо своей воли показали и немало забавного.

UDF.BY выделил самые интересные моменты из новой информации о происходящем во Дворце независимости.

«Двойник» Лукашенко


Перед некоторыми мероприятиями с участием руководителя страны в здании проходит их репетиция. Кто же играет на них роль Александра Лукашенко? По ОНТ показали некоего «товарища полковника». На руководителя страны он, впрочем, совершенно не похож.

Новое о Дворце Независимости: секретарша Лукашенко, чиновники-сладкоежки, разная реакция на коронавирус

Перед приходом Лукашенко также тщательно проверяют кресла, на которые сядет руководитель страны – допустим, если что-то скрипит, происходит замена.

Комната ожиданий с шикарными диванами


Перед совещаниями у Лукашенко чиновники выдерживают некоторое время в специальном месте – так называемой комнате ожиданий. Внутри стоят диваны, похожие на классическую английскую мебель «Честер». В Европе цена одного такого дивана начинается от нескольких тысяч евро.


Впрочем, от волнения многие чиновники предпочитают стоять, а не сидеть в ожидании вызова к Лукашенко.

Угощения и сладкоежки-чиновники


В комнате ожидания гостей на столах ожидает питьевая вода «Боровая», шоколадные конфеты белорусского производства, чай и кофе. Но к угощениям мало кто притрагивается.

В этом плане выделяется руководитель Совета Республики Наталья Кочанова, которая пьет чай с конфетой, и глава Комитета Госконтроля Леонид Анфимов.

Он, кстати, вообще не стесняется дегустировать разные блюда и напитки во время поездок руководителя страны на предприятия.

#1#

Секретарша Лукашенко


Выяснилось, что перед входом в рабочий кабинет руководителя страны сидит молодой секретарь. Но ее функции не совсем ясны. У Лукашенко и так хватает помощников. Вряд ли можно представить, что девушке звонят по телефону с просьбой связать с первым лицом.

Помощник-охранник


Секретарь даже не проводит гостей в рабочий кабинет Лукашенко. Там постоянно находится помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок, который и впускает чиновников в помещение.

Учитывая, что Латышенок много лет работал охранником у Лукашенко, то можно предположить, что руководитель страны надеется, что тот по-прежнему всегда на чеку.

Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века


Вездесущая Эйсмонт


Кроме Латышенка почти постоянно рядом с Лукашенко его пресс-секретарь. Наталья Эйсмонт не так часто попадает в кадр, но на самом деле она присутствует на каждом совещании и встрече руководителя страны (даже если кажется, что ее формат «один на один»).

Кстати, как выяснили на неделе журналисты, Эйсмонт купила апартаменты в «Олимпик Парке» за $167 тысяч.

Разная реакция на коронавирус


В последние недели входы в помещения дворца Независимости напичканы антисептиками. Чиновники ими активно пользуются, постоянно протирая руки. Но как насчет рекомендации не здороваться за руку?

Премьер-министр Сергей Румас его полностью игнорирует. А глава Администрации президента Игорь Сергеенко придумал свой странный способ приветствия при пандемии – касание внешней стороной кулаков.


Олдскульные гаджеты


Ходят слухи, что многие белорусские высокопоставленные чиновники не умеют пользоваться компьютерами. Теперь выяснилось, что некоторые из них далеки и от других современных гаджетов. Так председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис был замечен с мобильником из 2000-х.

Зашуганность чиновников


В рубрике «Двое из дворца» ведущие пытаются взять комментарии у высокопоставленных чиновников перед рабочим кабинетом Лукашенко или перед совещанием. Так вот с раскрепощенностью у них беда – даже у вице-премьеров. Большинство боятся сказать хоть что-то конкретное, едва связывая слова.

В положительном смысле можно выделить Сергея Румаса, министра здравоохранения Владимира Караника и руководителя МИД Владимира Макея.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние полтора месяца появилось немало новой информации об устройстве работы во Дворце независимости и поведении чиновников в нем.
 
Новости дня
Новости
 
14 апреля «прямую линию» проведет врач-иммунолог, заведующий отделением иммунопатологии и аллергологии РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Андрей Павлович Саливончик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика