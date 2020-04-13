|
Новое о Дворце независимости: секретарша Лукашенко, шикарные диваны и чиновники-сладкоежки
13.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
За последние полтора месяца появилось немало новой информации об устройстве работы во Дворце независимости и поведении чиновников в нем.
«Двойник» Лукашенко
Случилось это благодаря программе телеканала ОНТ «Двое из дворца», где показывают не только официальные видеосъемки, но и неформальные. По всей видимости, передача ставит задачу продемонстрировать, что у номенклатуры есть человеческое лицо. Но авторы помимо своей воли показали и немало забавного.
«Двойник» Лукашенко
Перед некоторыми мероприятиями с участием руководителя страны в здании проходит их репетиция. Кто же играет на них роль Александра Лукашенко? По ОНТ показали некоего «товарища полковника». На руководителя страны он, впрочем, совершенно не похож.
Новое о Дворце Независимости: секретарша Лукашенко, чиновники-сладкоежки, разная реакция на коронавирус
Перед приходом Лукашенко также тщательно проверяют кресла, на которые сядет руководитель страны – допустим, если что-то скрипит, происходит замена.
Комната ожиданий с шикарными диванами
Перед совещаниями у Лукашенко чиновники выдерживают некоторое время в специальном месте – так называемой комнате ожиданий. Внутри стоят диваны, похожие на классическую английскую мебель «Честер». В Европе цена одного такого дивана начинается от нескольких тысяч евро.
Впрочем, от волнения многие чиновники предпочитают стоять, а не сидеть в ожидании вызова к Лукашенко.
Угощения и сладкоежки-чиновники
В комнате ожидания гостей на столах ожидает питьевая вода «Боровая», шоколадные конфеты белорусского производства, чай и кофе. Но к угощениям мало кто притрагивается.
В этом плане выделяется руководитель Совета Республики Наталья Кочанова, которая пьет чай с конфетой, и глава Комитета Госконтроля Леонид Анфимов.
Он, кстати, вообще не стесняется дегустировать разные блюда и напитки во время поездок руководителя страны на предприятия.
#1#
Секретарша Лукашенко
Выяснилось, что перед входом в рабочий кабинет руководителя страны сидит молодой секретарь. Но ее функции не совсем ясны. У Лукашенко и так хватает помощников. Вряд ли можно представить, что девушке звонят по телефону с просьбой связать с первым лицом.
Помощник-охранник
Секретарь даже не проводит гостей в рабочий кабинет Лукашенко. Там постоянно находится помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок, который и впускает чиновников в помещение.
Учитывая, что Латышенок много лет работал охранником у Лукашенко, то можно предположить, что руководитель страны надеется, что тот по-прежнему всегда на чеку.
Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)