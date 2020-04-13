Новое о Дворце независимости: секретарша Лукашенко, шикарные диваны и чиновники-сладкоежки

Случилось это благодаря программе телеканала ОНТ «Двое из дворца», где показывают не только официальные видеосъемки, но и неформальные. По всей видимости, передача ставит задачу продемонстрировать, что у номенклатуры есть человеческое лицо. Но авторы помимо своей воли показали и немало забавного.





UDF.BY выделил самые интересные моменты из новой информации о происходящем во Дворце независимости. выделил самые интересные моменты из новой информации о происходящем во Дворце независимости.





«Двойник» Лукашенко





Перед некоторыми мероприятиями с участием руководителя страны в здании проходит их репетиция. Кто же играет на них роль Александра Лукашенко? По ОНТ показали некоего «товарища полковника». На руководителя страны он, впрочем, совершенно не похож.





Новое о Дворце Независимости: секретарша Лукашенко, чиновники-сладкоежки, разная реакция на коронавирус





Перед приходом Лукашенко также тщательно проверяют кресла, на которые сядет руководитель страны – допустим, если что-то скрипит, происходит замена.





Комната ожиданий с шикарными диванами





Перед совещаниями у Лукашенко чиновники выдерживают некоторое время в специальном месте – так называемой комнате ожиданий. Внутри стоят диваны, похожие на классическую английскую мебель «Честер». В Европе цена одного такого дивана начинается от нескольких тысяч евро.









Впрочем, от волнения многие чиновники предпочитают стоять, а не сидеть в ожидании вызова к Лукашенко.





Угощения и сладкоежки-чиновники





В комнате ожидания гостей на столах ожидает питьевая вода «Боровая», шоколадные конфеты белорусского производства, чай и кофе. Но к угощениям мало кто притрагивается.





В этом плане выделяется руководитель Совета Республики Наталья Кочанова, которая пьет чай с конфетой, и глава Комитета Госконтроля Леонид Анфимов.





Он, кстати, вообще не стесняется дегустировать разные блюда и напитки во время поездок руководителя страны на предприятия.





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Секретарша Лукашенко





Выяснилось, что перед входом в рабочий кабинет руководителя страны сидит молодой секретарь. Но ее функции не совсем ясны. У Лукашенко и так хватает помощников. Вряд ли можно представить, что девушке звонят по телефону с просьбой связать с первым лицом.





Помощник-охранник





Секретарь даже не проводит гостей в рабочий кабинет Лукашенко. Там постоянно находится помощник президента по общим вопросам Николай Латышенок, который и впускает чиновников в помещение.





Учитывая, что Латышенок много лет работал охранником у Лукашенко, то можно предположить, что руководитель страны надеется, что тот по-прежнему всегда на чеку.





Чем известен самый приближенный помощник Лукашенко, работающий на него четверть века



Вездесущая Эйсмонт





Кроме Латышенка почти постоянно рядом с Лукашенко его пресс-секретарь. Наталья Эйсмонт не так часто попадает в кадр, но на самом деле она присутствует на каждом совещании и встрече руководителя страны (даже если кажется, что ее формат «один на один»).





Кстати, как выяснили на неделе журналисты, Эйсмонт купила апартаменты в «Олимпик Парке» за $167 тысяч.





Разная реакция на коронавирус





В последние недели входы в помещения дворца Независимости напичканы антисептиками. Чиновники ими активно пользуются, постоянно протирая руки. Но как насчет рекомендации не здороваться за руку?





Премьер-министр Сергей Румас его полностью игнорирует. А глава Администрации президента Игорь Сергеенко придумал свой странный способ приветствия при пандемии – касание внешней стороной кулаков.









Олдскульные гаджеты





Ходят слухи, что многие белорусские высокопоставленные чиновники не умеют пользоваться компьютерами. Теперь выяснилось, что некоторые из них далеки и от других современных гаджетов. Так председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис был замечен с мобильником из 2000-х.





Зашуганность чиновников





В рубрике «Двое из дворца» ведущие пытаются взять комментарии у высокопоставленных чиновников перед рабочим кабинетом Лукашенко или перед совещанием. Так вот с раскрепощенностью у них беда – даже у вице-премьеров. Большинство боятся сказать хоть что-то конкретное, едва связывая слова.





В положительном смысле можно выделить Сергея Румаса, министра здравоохранения Владимира Караника и руководителя МИД Владимира Макея.