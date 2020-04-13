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В Беларуси уже 2919 (+341) случаев коронавируса, число умерших достигло 29 (+3)

13.04.2020 16:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство здравоохранения опубликовало новую статистику. По данным на понедельник, 13 апреля, общее число заболевших с первого зарегистрированного случая достигло 2919 человек. Прирост за сутки составил 341. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 55. Умерли 29. При этом с 27 февраля, когда был обнаружен первый случай коронавируса в Беларуси, выздоровели 203.

В Беларуси уже 2919 (+341) случаев коронавируса, число умерших достигло 29 (+3)

«По состоянию на 13.04.2020 в Беларуси проведено почти 68 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий. Зарегистрировано 2919 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 203 человека. Умерли 29 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным за 12 апреля, ситуация в Беларуси выглядела следующим образом: 2578 (+352) случаев выявления коронавируса, 50 человек находились на аппаратах ИВЛ. Всего умерло 26 (+3) человек, выздоровело — 203 (+31). Проведено более 64 тыс. тестов на коронавирус, для этого задействовали 17 лабораторий.

 
 
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  Министерство здравоохранения опубликовало новую статистику. По данным на понедельник, 13 апреля, общее число заболевших с первого зарегистрированного случая...
 
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