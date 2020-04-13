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В Буда-Кошелевском районе - еще пять случаев COVID-19
13.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелевском районе выявили еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили TUT.BY в пресс-службе облисполкома со ссылкой на заместителя главного государственного санитарного врача Гомельской области Ростислава Зиновича.
— Заболевшие госпитализированы в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. По всем случаям определен перечень контактных лиц первого и второго уровней, проведена госпитализация и самоизоляция контактов первого уровня, организовано их лабораторное обследование, — сообщил Ростислав Зинович.
Напомним, 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей
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Напомним, 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар.
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