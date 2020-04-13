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В Буда-Кошелевском районе - еще пять случаев COVID-19

13.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе выявили еще пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили TUT.BY в пресс-службе облисполкома со ссылкой на заместителя главного государственного санитарного врача Гомельской области Ростислава Зиновича.


Фото:Ольга Маханова

—  Заболевшие госпитализированы в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. По всем случаям определен перечень контактных лиц первого и второго уровней, проведена госпитализация и самоизоляция контактов первого уровня, организовано их лабораторное обследование, — сообщил Ростислав Зинович.

Напомним, 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар. Все эти люди — контакты первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР № 4, где у тренеров зарегистрировали два случая пневмонии с положительным тестом на коронавирус.

По данным Минздрава, в Беларуси с начала вспышки заразились коронавирусом 2919 человек. Из них выздоровели 203 человека, умерли 29.

 
 
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Напомним, 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар.
 
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