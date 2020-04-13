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Президент Беларуси посетит церковь на Пасху: это моя традиция. Я люблю этот ритуал – зажжение свечей
13.04.2020 21:08 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Католики показали пример, как можно красиво выкрутиться – многие отмечали Пасху у телевизора или с телефоном в руках. Правда, не все. Такие уж условия во время пандемии. Дорогу к храму никто не закрывает. Это сказал Президент. Но подойти к вопросу надо с осторожностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но единственное мое требование ко всем священнослужителям – в храмах не надо держать долго людей – свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма. Но самое главное, ведь каравай же люди, куличи выпекают – это традиция вековая. Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно поберечься. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах. Наталья Ивановна, вы возьмите это на контроль, особенно в Минске.
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Президент Беларуси посетит церковь на Пасху: это моя традиция. Я люблю этот ритуал – зажжение свечей
Новости Беларуси. Президент 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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