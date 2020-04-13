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Итоги совещания у Президента: об инфодемии в Telegram-каналах, производстве масок, ситуации в России и здравом смысле

13.04.2020 20:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги совещания у Президента: об инфодемии в Telegram-каналах, производстве масок, ситуации в России и здравом смысле

Сегодня во Дворце Независимости на совещании у Президента, куда пригласили политическое руководство страны, были затронуты сразу несколько важных тем. Но начали, разумеется, с эпидемиологической ситуации. Тем более, что каждый из тех, кто был сегодня в кабинете Президента, владеет и цифрами, и общим состоянием дел в мельчайших подробностях. 

Занимаясь этой темой в ежедневном режиме и анализируя огромные объемы данных, Александр Лукашенко коснулся как текущей обстановки, так и тенденций, которые наметились в нашей борьбе за здоровье. Например, в Витебской области, существенно сократился прирост количества новых пневмоний.

Отдельно коснулись общей информационной и даже психологической атмосферы, в которых приходится противостоять как сезонным инфекциям, так и коронавирусу. Президент призвал людей в больницах не опускать руки – ведь хороший эмоциональный настрой так важен для скорого выздоровления. 

А ещё сегодня важно за общим шумом вокруг короновируса не упускать тех, кто страдает другими заболеваниями, требующими помощи врачей и внимания в первую очередь. Ведь COVID – это угроза для тех, у кого целый комплекс тяжёлых заболеваний: диабет, проблемы с сердцем, онкология. 

Вообще, идея взвешенного подхода сегодня стала лейтмотивом всего совещания. Будь то вопрос о целесообразных сроках больничных или уместности масок, когда защита превращается в фобию и начинает вредить. 

Здравый подход и внимание к каждому пациенту без исключения. Вот приоритеты. Их, к слову, накануне отметили и оценили эксперты ВОЗ, которым белорусы показали всё и даже больше, чтобы снять любые вопросы у сомневающихся, а заодно ещё раз убедиться в правильности выбранных мер защиты. 

О задачах текущих и на перспективу.

Если бы пару месяцев назад нам сказали, что мы столько будем говорить, читать и писать про какой-то вирус, наверняка бы не поверили. И, наверное, если быть честными и журналистам, и зрителям, то тема COVID-19 всем изрядно надоела: каждый день – плюс-минус одно и то же, на любой аргумент специалиста медицины приходится по три довода от диванных экспертов, им отвечают вирусологи, тем – блогеры и так далее. К соцсетям и мессенджерам подключились уже, кажется, и те, кто за пару недель строчек прочёл больше, чем за всю жизнь до коронавируса. Читаем больше, чтобы не было так страшно, а в итоге становится страшнее. Вокруг, то есть не в интернете, при этом идёт нормальная жизнь, но к ней-то мы привыкли. Посевная вот в разгаре, если её провалить – осенью встанет вопрос, что кушать. А тут – COVID, что-то новое…

В народе, впрочем, есть верный индикатор, когда проблема чрезмерно пугать нас перестаёт. Это когда мы начинаем про это шутить. В интернете сейчас популярна картинка-шутка: листок анализа, на кучу страшных болезней типа туберкулёза результат положительный, последний, коронавирус, – отрицательный. Фух, пронесло! Раз шутим, начинаем более трезво смотреть на угрозу, а это хорошо. И Президент об этом говорил не раз, повторил и сегодня – в этой тотальной борьбе с COVID нельзя забыть о пациентах с другими, более опасными болезнями. К тем же, у кого диагностирован именно коронавирус, Александр Лукашенко сегодня обратился лично. 

К тому моменту, как коронавирус добрался до Беларуси, у наших медиков уже были варианты, как с ним бороться. Варианты разные – страна остановилась на точечной стратегии. При этом уже и комбинации лекарств есть (и зарубежные советы, и собственные находки), и оказалось, что сохранившая систему инфекционных отделений Беларусь лучше готова, чем условная Италия. Камнем преткновения в инфодемии, то есть коронавирусном психозе, стали маски. Простая медицинская мера предосторожности, но – новая. А всё новое – чуть-чуть страшное. Когда нужна маска и что с ней делать – уже всё перемешалось.  

Начали все скупать маски – «хорошо», сказало государство, если вам надо, сделаем в любом объёме. Сейчас маски шьют уже все. 

Кое-кто, кстати, и спекулирует, но с ними позже будет отдельный разговор. Пока же Президент обращает внимание, что и раньше были вирусы, и люди раньше умирали. Но не было такого разнообразия в источниках информации. А человеческая природа – простая: на телеканале ОНТ, например, одна из самых рейтинговых программ – проект «Тревожная кнопка», где криминал и происшествия. Людям интересно то, что страшно – и те, кто на интересе зарабатывает, зарабатывают больше. Даже в Европе. 

Но опять же: надо людям маски – если так спокойнее, поручение от Президента и контроль от главы его Администрации будет: шейте, сколько нужно. Проверить лично Александр Лукашенко обещает в ближайшее время.

Вместо этого многие начали скупать лимоны, лук, чеснок и имбирь, чуть ли не годовой запас парацетамола раскупили за две недели. Желание обезопасить себя – похвально, это разумный личный подход, но вот методы странные. Но слух, что помогает имбирь, – он ведь гораздо проще, чем, скажем, изучить и проанализировать статистику.  

Но не только в Витебской области есть задачи, которые нужно решать медикам, и не только это пневмония и коронавирус – расслабляться Президент не позволяет. Нынешняя неделя, говорит Александр Лукашенко, будет очень важной. И важно, что это начинают понимать более-менее все. 

Помогать, обращает внимание Президент, а не вводить драконовские меры. Которые и работать-то не будут – половина закрытой на карантин Москвы всё равно выходит на улицу, придумывая причины типа «закончилась изолента». Беларусь попросила своих граждан быть ответственными. И модное слово «самоизоляция» – это для флешмобов в Instagram. Да, определённые категории граждан медики просят изолироваться чуть настойчивее – тех, у кого обоснованно может быть вирус. Но ведь это не значит, что медики за ним перестают следить.

И важно! Президент просит медиков не перегибать, а то можно ведь на всякий случай отправлять людей на такое амбулаторное решение толпами.  

С массовыми мероприятиями, кстати, та же история: у каждого ведь вроде есть голова на плечах, и на не отменённые указами и постановлениями вечеринки можно не пойти и по собственному разумному желанию. Сложнее – с датами, которые действительно важны для миллионов: Пасха католическая уже прошла, православная – впереди. 

Именно сами люди, без чьих-то откровенно глупых подсказок. Александр Лукашенко признаётся: есть мнение, которое доносится до Президента, что в сверхпопулярном мессенджере Telegram позиция власти, скажем так, не доминирующая. Но то, что пишет официальный канал Минздрава, ограничено правдой, а то, что строчат оппоненты, ограничено лишь фантазией. 

Но если Telegram-каналы – это современная реинкарнация жёлтой прессы (что с них взять?), то вот когда бред распространяют вроде как солидные издания и телеканалы – это другое. За державу российскую обидно, например. Принципиально не будем показывать у нас в эфире фрагмент их программы, но методологию знает уже каждый. Если что-то в России плохо, нужно много показывать, как страдают дети в Сирии, плачут матери в Украине, недоедают темнокожие в Америке и страдают натуралы в Европе. Тогда, наверное, проблема всё больше беднеющего русского народа становится не такой масштабной. В привычку у прокремлёвских каналов начинает входить тема «В Беларуси плохо лечат». 

С пресс-конференцией представителя ВОЗ на прошлой неделе, кстати, тоже забавно вышло. Он говорил, что во многом Беларусь действовала образцово, но есть и рекомендации. Нормальный диалог, тонкости которого поймут только медики. И то, что рекомендации есть, не значит, что мы что-то делали неправильно. 

Прийти посмотреть, кстати, можно и россиянам. И, самое удивительное, что пока кремлёвские каналы пытаются неуклюже шутить, их врачи едут перенимать опыт наших, а их граждане давно полюбили наши санатории. Но если Москва хочет помочь, но не знает как – есть вариант и для них. 

При этом Александр Лукашенко несколько раз и сегодня, и вообще намекает: придёт время, и всё станет на места – и коронавирус, и причины карантина предприятий, и Клеймёнов с телеграмами. Но Беларусь не будет заниматься пустословием и политическими игрищами, а будет просто лечить тех, кто в этом нуждается. Это же вроде как и есть самое главное. 

В итоге Президент ещё раз призвал всех к самому простому, но, как оказалось, не для всех – здравому смыслу. Это когда способен признать, что условно министр здравоохранения что-то да понимает в медицине, и плохо работать у него нет оснований. Спрос уж слишком строгий. Задача – сражаться за каждого белоруса.

Из рабочего кабинета Главы государства чиновники выходили с новыми поручениями. Притом что до этого поручений у них уже было хоть отбавляй, но до полного выполнения убавлять Александр Лукашенко не будет. 

Упаднического настроения ни у одного из спикеров при этом нет ни перед телекамерами, ни без них. И, похоже, это верный признак, что коронавирус в Беларуси не проблема, а задача. Которую решают. 

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Сегодня во Дворце Независимости на совещании у Президента, куда пригласили политическое руководство страны, были затронуты сразу несколько важных тем. Но начали,...
 
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