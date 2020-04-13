|
Профилактика коронавируса для школьников – Видео
13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Анимационный ролик о профилактике коронавируса для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анимационный ролик о профилактике коронавируса для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)