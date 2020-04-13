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Профилактика коронавируса для школьников – Видео

13.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Анимационный ролик о профилактике коронавируса для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ.

 


 


 
 
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  Анимационный ролик о профилактике коронавируса для школьников подготовили Министерства здравоохранения, образования и телеканал ОНТ.   ﻿  
 
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