Источник материала: БT





Каждому пациенту - повышенное внимание





Президент каждые сутки анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране





Пасхальные праздники





Работа СМИ





Политика для людей





Главным центром работы остается Минздрав





А. Равков: Силовые ведомства выполняют свои задачи в полном объеме







И.Сергеенко: ситуация контролируемая, стабильная

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент провел совещание с руководством политического штаба, Минздрава и силовиками Президент Беларуси сегодня пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с...

Президент Беларуси сегодня пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы на совещании во Дворце Независимости. Конечно, начали с эпидемиологической ситуации. Все присутствующие владеют обстановкой в самых мельчайших подробностях. По поручению Главы государства работают и с врачами, и с местными властями, и прямо на местах в больницах. Впрочем далеко не только о медицине сегодня шла речь. Интересовался Президент и ходом посевной кампании. На встрече обсудили и вопрос предстоящих мероприятий, в частности, политических и военных. Александр Лукашенко еще раз напомнил, что ключевое - это люди. Боремся за каждого. Нельзя забывать и про пациентов с другими диагнозами. Они также требуют пристального внимания. Вне зависимости есть коронавирус или нет, лечить нужно всех. Александр Лукашенко призвал белорусов подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты. И даже положительный тест на COVID- 19 - не приговор, ведь от самого вируса в стране не умер ни один человек. Что еще звучало – расскажетЕще до начала разговора по составу участников стало понятно - обсуждать будут самые разные темы. Вирусная волна, конечно, корректирует повестку, но и другую жизнь никто не отменял. Те, кто сегодня был у Президента, без выходных мониторят информацию по все фронтам. Прежде всего, что касается эпидемиологической обстановки – работают и с врачами, и с местными властями, и прямо в регионах в больницах. Тут все нормально. Первым делом Президент просит за этим коронавирусным психозом не забывать о других пациентах.Протоколы диагностики и лечения в коррекции не нуждаются. ВОЗ подтвердил: действуем правильно. Иначе бы пострадавших было бы куда больше. Стресс-тест наше здравоохранение выдерживает, но и от самих пациентов многое зависит.Экспресс-работа над иммунитетом весной не помешает, а лучше постоянно придерживаться ЗОЖ. И, кстати, помимо имбиря и лимона наша квашеная капуста не худший источник витамина С. И стоит куда дешевле. Так что можно лишний раз не обивать пороги магазинов или аптек, закупаясь впрок. Т.е. лучше взвешенный подход, ведь это те самые места скопления людей, которые лучше избегать или посещать в масках.Конечно, без средств индивидуальной защиты сегодня не обойтись. Но, учитывая ажиотажный спрос, не всегда Белфармация справляется. Впрочем, не только у нас. В Австрии, например, тоже. Именно поэтому сегодня часть наших предприятий оперативно заточена на пошив масок, биокостюмов, создание респираторов. Свое производство в такое время – сообразная подушка безопасности – все ведь можем делать сами. И промышленность уже развернулась. Тут стоят конкретные задачи. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтоб защитить врачей, чтобы люди были спокойны, купив без проблем маску в аптеке.И речь не только о новом вирусе. Все видно по цифрам статистики – графики под рукой. Радует положительный тренд. На спад пошли сезонные ОРВИ. Это, как говорят медики, хороший знак.Универсальных рецептов нет. С такой пандемией мир сталкивается впервые и только время покажет, чьи подходы были более верными. Каждая страна действует так, как считает нужным. У нас в начале старались максимальное количество людей охватить медицинским вниманием. Если раньше госпитализировали всех сотнями, включая лиц, признанных контактами первого и второго уровней, то теперь поняли, что в этом не всегда есть необходимость.В эти пасхальные дни не хочется думать о болезнях, хочется думать о светлом празднике, готовиться, печь куличи. На католическую Пасху многие верующие остались дома в семейном кругу, но были и те, кто не мог не прийти в костел. Православная конфессия у нас более многочленная, нежели католическая, поэтому в преддверии Светлого Воскресения Президент затронул эту тему.Количество смертей от коронавируса в Испании, Франции, Италии уменьшается. Такая же картина в Великобритании. Дания смягчает карантин, США могут начать снимать введенные из-за эпидемии ограничения уже в мае. Но такие позитивные новости как-то теряются в потоке негатива. Кликов этим не наберешь. Президент положительно отзывается о работе белорусских СМИ. Ежедневные эфиры – с экспертами, врачами, мировыми специалистами – нон-стоп. Меры, усилия, люди! Максимум объективной, точной информации, без желтухи, которой грешат Telegram-каналы. Анонимные спецы могут себе позволить. Мы - нет.Что напрягает – российские СМИ. Президент в негативном ключе высказался о том, как освещают события в Беларуси в российских медиа, притом не только в анонимных Telegram-каналах, но и в общероссийских СМИ.Кажется, все в последнее время стали вирусологами – знают, как и что надо делать. Диванным экспертам и блогерам порой быстрее верят, чем Минздраву. Хотя после обстоятельного мониторинга миссии ВОЗ количество таких критиков поубавилось. Международные эксперты только приветствовали меры, которые принимают в Беларуси. Тем не менее, поручение главе администрации – пресекать на корню всякие попытки хайповать на теме коронавируса.Все там! Но местные власти не должны быть в стороне, а всячески способствовать работе медиков. Администрация Президента - на связи с губернаторами, аккумулирует информацию. Важно не сбавлять оборотов по противостоянию вирусам, чтобы окончательно преломить ситуацию в лучшую сторону.Что касается сроков амбулаторного лечения и самоизоляции. Тут важно не заменять эти понятия. Лечить нужно столько, сколько необходимо, но без надобности не нужно направлять на длительное лечение в домашних условиях только лишь из-за перестраховки. Профильный министр еще раз обозначил сроки. Последнее слово за лечащим доктором!Но не только о болезнях сегодня шла речь – жизнь не стоит на месте. В разгаре посевная кампания. Люди в полях работают без оглядки на вирусы, понимая, что за этим наша продовольственная безопасность! Несмотря ни на что, на страже безопасности общей и правоохранители. Сделано все, чтобы минимизировать заболевания личного состава. Как доложил глава Совбеза: милиция, таможня, пограничники несут службу в полном объеме.Подводя итоги разговора у Президента, глава политического штаба скажет: прошлись по всем аспектам нашей жизни. Все винтики вертикали действуют слаженно! Понимают тактику действий. Что касается здравоохранения, то точечные поручения Президента помогут убрать болевые точки текущего момента.Кажется, что бы ни сделал Минздрав, какие бы шаги ни предпринял – всегда найдутся те, кто обрушит на здравоохранение море критики. Но как только вы в очередной раз захотите кинуть камень в сторону медиков, вспомните – они делают то, что нужно именно сейчас! И, возможно, именно ваш сиюминутный праведный гнев в соцсетях, например, помешает врачам работать. Тем врачам, которые и день, и ночь, несмотря на "информационные стрелы" спасают жизни наших людей.