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Как пережить коронавирус? История о выздоровлении

13.04.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

О положительном тесте на коронавирус герой нашего следующего сюжета узнал по прилету из Берлина. К слову, подобных историй не мало. Мы уже показывали в "Главном эфире" белорусов, визит которых в Испанию и Австрию закончился также на больничной койке инфекционной больницы. Как пережить коронавирус? У бывшего пациента с подтвержденным диагнозом выяснял Никита Дементьев.

Сделать эту видеозапись, пусть и не лучшего качества, но зато с концерта любимой группы Андрей Антонов мечтал уже давно. С друзьями запланировали поездку еще в прошлом году, и, как только появилась возможность, отправились в Берлин. Прогуливались по тогда еще переполненным улицам, отдыхали в местных барах, но яркие эмоции белорусских туристов сменились на легкое недомогание и температуру. По возвращении домой симптомы только усилились. Ночной звонок врача расставил все точки над диагнозом.


В большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме


Впрочем, волнение быстро развеялось, поскольку болезнь у Андрея протекала, как и у большинства из пациентов с COVID-19 по всей стране, в легкой или средней форме, подчеркивают медики. В основном это температура 37 – 37,5, заложенность носа или небольшая головная боль. Тем не менее, даже к таким "легким" пациентам нужен взвешенный подход.

Как пережить коронавирус? История о выздоровлении


Сериалы, музыка, разговоры с родными и близкими по телефону - стандартный набор больничных развлечений, который, несмотря на загрузку, разбавляли и сами медики. Андрей уверен - помочь не только телу, но и духу пациента - показатель высокого профессионализма людей в белых халатах.


COVID-19: В Беларуси 203 человека выздоровели и выписаны из медучреждений

Прожив 19 дней в больнице, не выходя из палаты, наш герой признался, что переживает только за неправильную реакцию на выздоровевших. А тем временем люди, которые не понаслышке знают, что такое COVID-19, все чаще оказываются по ту сторону ворот больницы - дома. 203 человека уже выписаны.

 
 
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О положительном тесте на коронавирус герой нашего следующего сюжета узнал по прилету из Берлина. К слову, подобных историй не мало. Мы уже показывали в "Главном...
 
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