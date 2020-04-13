|
Помощь Беларуси из Узбекистана передали на склад Белмедтехники
13.04.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПример того, как важна дружба между государствами и народами в непростое время. Помощь Беларуси из Узбекистана сегодня передали на склад Белмедтехники! В качестве жеста доброй воли этот груз прибыл в нашу страну от президента Узбекистана, что подчеркивает особый характер как отношений между государствами, так и непосредственно между лидерами двух стран. Одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски (всего поступило более 500 тысяч защитных изделий). Также, зная о том, что в этот трудный момент многие наши предприятия перепрофилируются на выпуск особо востребованной медицинской продукции, узбекистанская сторона доставила 500 тысяч метров марлевой ткани и еще 10 тысяч литров спирта для производства антисептиков!
Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра Организации медицинского реагирования: "Хотелось бы выразить благодарность от всех врачей наших, всех врачей нашей Беларуси, которым попадет каждый респиратор, каждый метр марли с этой помощи. В первую очередь данная гуманитарная помощь пойдет в организации здравоохранения, которые занимаются борьбой непосредственно с коронавирусом".
Напомним, самолет из Узбекистана с медицинскими изделиями прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с субботы на воскресенье. Помощь народу Беларуси для борьбы с распространением коронавируса в нашу страну была направлена по распоряжению Шавката Мирзиеева.
За последние два года Беларусь и Узбекистан смогли полностью обновить отношения. Залогом успешного и поступательного развития стало теплое и доверительное общение лидеров двух стран - Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Прибывший груз подтверждает дружеское отношение президента Узбекистана к нашему народу. В знак благодарности от белорусов были переданы два трактора МТЗ-82. Их загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пример того, как важна дружба между государствами и народами в непростое время. Помощь Беларуси из Узбекистана сегодня передали на склад Белмедтехники! В качестве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)