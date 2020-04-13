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Помощь Беларуси из Узбекистана передали на склад Белмедтехники

13.04.2020 22:13 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Пример того, как важна дружба между государствами и народами в непростое время. Помощь Беларуси из Узбекистана сегодня передали на склад Белмедтехники! В качестве жеста доброй воли этот груз прибыл в нашу страну от президента Узбекистана, что подчеркивает особый характер как отношений между государствами, так и непосредственно между лидерами двух стран. Одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски (всего поступило более 500 тысяч защитных изделий). Также, зная о том, что в этот трудный момент многие наши предприятия перепрофилируются на выпуск особо востребованной медицинской продукции, узбекистанская сторона доставила 500 тысяч метров марлевой ткани и еще 10 тысяч литров спирта для производства антисептиков!

Эдуард Вальчук, главврач Республиканского центра Организации медицинского реагирования: "Хотелось бы выразить благодарность от всех врачей наших, всех врачей нашей Беларуси, которым попадет каждый респиратор, каждый метр марли с этой помощи. В первую очередь данная гуманитарная помощь пойдет в организации здравоохранения, которые занимаются борьбой непосредственно с коронавирусом".

Напомним, самолет из Узбекистана с медицинскими изделиями прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с субботы на воскресенье. Помощь народу Беларуси для борьбы с распространением коронавируса в нашу страну была направлена по распоряжению Шавката Мирзиеева.

За последние два года Беларусь и Узбекистан смогли полностью обновить отношения. Залогом успешного и поступательного развития стало теплое и доверительное общение лидеров двух стран - Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Прибывший груз подтверждает дружеское отношение президента Узбекистана к нашему народу. В знак благодарности от белорусов были переданы два трактора МТЗ-82. Их загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент.

 
Теги: Минск
 
 
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Пример того, как важна дружба между государствами и народами в непростое время. Помощь Беларуси из Узбекистана сегодня передали на склад Белмедтехники! В качестве...
 
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