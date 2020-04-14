Инфляция в Беларуси уже 4,9%. Всемирный банк прогнозирует рост до 11,4%!

По сравнению с февралем, в марте цены выросли на 0,9%, тогда как в феврале они поднялись по сравнению с январем на 1%.





Больше всего в прошлом месяце подорожали непродовольственные товары: на 1,3% по сравнению с февралем. В годовом выражении они поднялись на 4,6%. Рост инфляции был вызван ослаблением белорусского рубля. Этим можно объяснить, в частности, то, что электротовары выросли в цене по сравнению с февралем на 3,71% (холодильники — на 5,21%, стиральные машины — на 6,82%).





Цены на транспортные средства увеличились за месяц на 1,83%. Правда, был и сезонный рост: инструменты и оборудование, используемое в быту и садоводстве, подорожали в марте на 2%. А стройматериалы выросли в цене на 1,51%. В то же время, одежда подорожала в марте на 1,03%, обувь — на 0,02%.





На втором месте по темпам роста цен в марте оказались услуги, подорожавшие на 1,2% по сравнению с февралем, и на 7,5% в годовом выражении. Больше всего выросли в цене услуги воздушного транспорта: на 17,07%. Это тоже связано с ростом курса доллара. А услуги транспорта в целом поднялись в цене на 7,51%.





Высшее образование в марте выросло в цене на 5,72%. Фактическая арендная плата за жилье увеличилась на 4,54%, но фактическая арендная плата за жилье, выплачиваемая квартиросъемщиками, даже снизилась на 1,61%.





Страхование за март подорожало на 10,03%, в то время как цены на финансовые услуги поднялись в цене всего на 0,2%. Но за год финансовые услуги подорожали весьма значительно: на 8,35%.









Цены на продовольственные товары в марте выросли всего на 0,3%, а за год поднялись на 3,5%. Резко подорожали фрукты (на 4,85%), в которых большую долю занимает импорт. Но овощи подешевели на 9,51%. Правда, при этом в наибольшей степени поднялись цены на лук — на 19,93%, и на чеснок — на 18,63%.





Это тоже связано с эпидемией коронавируса, в связи с чем люди бросились скупать то, что повышает иммунитет. Зато подешевели свежие огурцы (на 34,93%) и бананы (на 4,56%).





Табачные изделия в марте выросли в цене всего на 0,69%, а алкогольные напитки подорожали на 0,47%.