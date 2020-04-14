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Китай одобрил испытание на людях двух вакцин против коронавируса

14.04.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа»



Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях двух экспериментальных вакцин для борьбы с новым коронавирусом, который убил более 100000 человек по всему миру. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

Вакцины разрабатываются пекинским отделением компании Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических препаратов – филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.


В марте у Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук. 

Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.
 
 
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Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа»
 
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