Китай одобрил испытание на людях двух вакцин против коронавируса









Китай одобрил раннюю стадию испытания на людях двух экспериментальных вакцин для борьбы с новым коронавирусом, который убил более 100000 человек по всему миру. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».





Вакцины разрабатываются пекинским отделением компании Sinovac Biotech и Уханьским институтом биологических препаратов – филиалом государственной Китайской национальной фармацевтической группы.









В марте у Китай разрешил испытания другой возможной вакцины, разработанной фирмой CanSino Bio, за которой стоит Китайская академия военно-медицинских наук.





Это произошло вскоре после того, как американская фармацевтическая компания Moderna заявила, что вместе с Национальными институтами здравоохранения США приступила к клиническим испытаниям разработанной вакцины.