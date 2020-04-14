Один из белорусских театров первым завершил сезон из-за коронавируса, коллектив уйдет в отпуск

Источник материала: Tut.by

Могилевский театр драмы завершил текущий сезон. В начале мая его сотрудники уходят в трудовой отпуск. Это первый белорусский театральный коллектив, который решился на такие радикальные действия.



Фото: Andrew D1Senci, lookmytrips.com

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угрозой распространения коронавируса) и резким снижением посещаемости спектаклей, руководство Могилевского областного драматического театра приняло решение об отмене всех ближайших спектаклей и досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск, — соответствующая информация появилась на официальной странице театра в фейсбуке.

Решение было принято на основании письма Министерства культуры, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения.

Все апрельские спектакли (как самого театра, так и гастрольные) отменяются, билеты можно сдать и обменять в кассе театра до 30 апреля.

В начале мая сезон будет досрочно закрыт. Коллектив театра уйдет в трудовой отпуск до конца мая.

В социальных сетях и на сайте театра в течение апреля и мая 2020 будут размещаться ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива театра (о некоторых из них вы можете прочитать тут ).

Решение Могилевского театра выглядит чрезвычайно важным и может подтолкнуть к такому же решению и другие государственные коллективы. Пока они лишь отменили свои показы в апреле.