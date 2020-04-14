|
Один из белорусских театров первым завершил сезон из-за коронавируса, коллектив уйдет в отпуск
14.04.2020 15:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский театр драмы завершил текущий сезон. В начале мая его сотрудники уходят в трудовой отпуск. Это первый белорусский театральный коллектив, который решился на такие радикальные действия.
— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угрозой распространения коронавируса) и резким снижением посещаемости спектаклей, руководство Могилевского областного драматического театра приняло решение об отмене всех ближайших спектаклей и досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск, — соответствующая информация
Решение было принято на основании письма Министерства культуры, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения.
Все апрельские спектакли (как самого театра, так и гастрольные) отменяются, билеты можно сдать и обменять в кассе театра до 30 апреля.
В начале мая сезон будет досрочно закрыт. Коллектив театра уйдет в трудовой отпуск до конца мая.
В социальных сетях и на сайте театра в течение апреля и мая 2020 будут размещаться ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива театра (о некоторых из них вы можете прочитать
Решение Могилевского театра выглядит чрезвычайно важным и может подтолкнуть к такому же решению и другие государственные коллективы. Пока они лишь отменили свои показы в апреле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевский театр драмы завершил текущий сезон. В начале мая его сотрудники уходят в трудовой отпуск. Это первый белорусский театральный коллектив, который...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)