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Один из белорусских театров первым завершил сезон из-за коронавируса, коллектив уйдет в отпуск

14.04.2020 15:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевский театр драмы завершил текущий сезон. В начале мая его сотрудники уходят в трудовой отпуск. Это первый белорусский театральный коллектив, который решился на такие радикальные действия.


Фото: Andrew D1Senci, lookmytrips.com

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (угрозой распространения коронавируса) и резким снижением посещаемости спектаклей, руководство Могилевского областного драматического театра приняло решение об отмене всех ближайших спектаклей и досрочном завершении текущего театрального сезона с уходом коллектива в трудовой отпуск, — соответствующая информация появилась на официальной странице театра в фейсбуке.

Решение было принято на основании письма Министерства культуры, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения.

Все апрельские спектакли (как самого театра, так и гастрольные) отменяются, билеты можно сдать и обменять в кассе театра до 30 апреля.

В начале мая сезон будет досрочно закрыт. Коллектив театра уйдет в трудовой отпуск до конца мая.

В социальных сетях и на сайте театра в течение апреля и мая 2020 будут размещаться ссылки на онлайн-трансляции спектаклей из видеоархива театра (о некоторых из них вы можете прочитать тут).

Решение Могилевского театра выглядит чрезвычайно важным и может подтолкнуть к такому же решению и другие государственные коллективы. Пока они лишь отменили свои показы в апреле.

 
 
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Могилевский театр драмы завершил текущий сезон. В начале мая его сотрудники уходят в трудовой отпуск. Это первый белорусский театральный коллектив, который...
 
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