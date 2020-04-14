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Жительницу Гомеля принудительно проверят на коронавирус с санкции прокурора

14.04.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жительницу Гомеля принудительно проверят на коронавирус с санкции прокурораГомеля принудительно проверят на коронавирус с санкции прокурора" class="one-news__figure-img">

Жительницу Гомеля принудительно проверят на COVID-19 в условиях стационара, прокуратура уже санкционировала такое медосвидетельствование. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

В прокуратуре отметили: есть достаточные основания предполагать, что женщина могла заразиться коронавирусом как контакт первого уровня. Однако она не захотела добровольно соблюдать закон.

Отмечается, что Минздрав Беларуси включил COVID-19 в список заболеваний, которые представляют опасность для здоровья людей.

В прокуратуре добавили, что населению нужно соблюдать правила личной гигиены, социального дистанцирования и самоизоляции, чтобы помочь остановить распространение коронавирусной инфекции в республике и сохранить здоровье и жизни людей.


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Теги: Гомель
 
 
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Жительницу Гомеля принудительно проверят на COVID-19 в условиях стационара, прокуратура уже санкционировала такое медосвидетельствование. Об этом сообщает БЕЛТА со...
 
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