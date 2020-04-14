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Десять лет назад Эйяфьятлайокудль парализовал спорт. Моуриньо называл вулкан Гудьонсеном

14.04.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Облако пепла, которое образовалось 14 апреля 2010 года после извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, сделало невозможным авиасообщение в Европе. В итоге сборная Беларуси по хоккею лишилась спаррингов, «Ливерпуль» и Михаил Захаров пересели на поезда, «Барселона» прокатилась в Милан на автобусе, команды «Формулы-1» и новый тренер хоккейного «Динамо» застряли в Шанхае и Минске соответственно. Но по сравнению с влиянием пандемии коронавируса на спорт все это было мелкой неприятностью, не правда ли?


Фото: Reuters

«Ливерпуль» отправился в Мадрид на поезде

Начало апреля — время первых полуфинальных матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и в условиях динамично развивающейся ситуации с закрытием воздушного пространства над Европой в 2010-м чиновникам УЕФА требовалось принять решение о том, как «Ливерпулю» добраться до Мадрида (около 2 тыс. км по автодорогам), «Фулхэму» — до Гамбурга (930 км по автодорогам), «Барселоне» — до Милана (980 км по автодорогам), а «Лиону» — до Мюнхена (734 км по автодорогам).

Ничего не оставалось, кроме как пересесть на наземный транспорт, или все же перенести поединки на другие даты. УЕФА постановил — несмотря ни на что, нужно играть.


Фото: Reuters

Журналист газеты The Guardian Энди Хантер в подробностях описал поездку «Ливерпуля» в Мадрид, начавшуюся 20 апреля с посадки на поезд в Ранкорне:

— Первый этап путешествия на стадион «Висенте Кальдерон» на полуфинальный матч Лиги Европы — откровение для всех. Наши дорогие миллионеры из «Ливерпуля» почувствовали вкус общественного транспорта. Для нас же — группы из 20 сопровождающих журналистов — это был тот редкий случай поездки первым классом, когда не надо прятаться от кондуктора в туалете. Ну и еще бесплатные напитки. […] Мерсисайдцев доставили из Медлвуда, их тренировочной базы, на станцию Ранкорн, где их уже ждала толпа из 50 поклонников. Некоторые охотники за автографами прижались к окнам поезда, чтобы разглядеть Стивена Джеррарда. «Пожалуйста, предоставьте команде „Ливерпуль“ пространство, чтобы зайти в вагоны», — обратился к фанатам диспетчер. А ведь это первый подобный опыт в эру Премьер-лиги.


Фото: Reuters

Ни Энди Хантер, ни его коллеги в поезде не могли приблизиться к игрокам, так как вагон с ними охраняли бравые ребята. По пути из Сент-Панкраса в Париж к журналистам вышел тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес для 20-минутного брифинга.

— Бенитес остался впечатлен количеством чипсов и пива у нас, в то время как в вагоне команды были лишь фрукты и вода. Менеджер «Ливерпуля» показал себя прекрасным юмористом, — считает Хантер. — Что же касается состояния игроков после поездки, тот тут Бенитес сказал следующее: «Уверен, игроки прибудут в Мадрид уставшими, но организация поездки не так уж плоха. После матча с „Вест Хэмом“ игроки подкрепились и приняли ледяные ванны, и, конечно, мы хотели предоставить им время для отдыха, а не ехать так равно на матч Лиги Европы. Посмотрим, удастся ли ребятам восстановиться в поездке. Ничего не остается, как справиться с этим».


Фото с сайта thisisanfield.com

Железнодорожный этап поездки в Мадрид для «Ливерпуля» завершился на юго-западе Франции — в Бордо, где команда пересела на самолет. Тот приземлился в мадридском аэропорту «Барахас» спустя 23 часа 30 минут после выезда из Ранкорна.

— «Ливерпуль» в сопровождении полицейских увезли в гостиницу, — вспоминает Энди Хантер, — а мы, журналисты, еще не успели покинуть «Барахас», как вдруг узнали, что в Ливерпульском аэропорту имени Джона Леннона восстановлены авиарейсы. Здорово, но этот день жизни в пути мы уже не вернем.

Матч в Мадриде «Ливерпуль» проиграл с минимальным счетом, а в ответной встрече на «Энфилде» забил дважды, но не прошел в финал Лиги Европы из-за пропущенного гола дома.

«Фулхэм», «Лион» и «Барса» пересели на автобусы

Наставник «Фулхэма» Рой Ходжсон с неприятием отнесся к решению УЕФА играть матчи при «закрытом небе». Команды не должны проходить сквозь огонь и воду, чтобы иметь возможность выйти на поле, заявлял он. Тем не менее «Фулхэм» проявил смирение и отправился в Гамбург на автобусе.

«Лион» добирался до Мюнхена на десяти мини-автобусах с ночевкой в Штутгарте, при том что менее недели назад съездил на игру французской Лиги 1 на автобусе в Бордо, а это 556 км только в одну сторону.

— Дорога [в Мюнхен] не доставила нам неприятностей: мы привыкли путешествовать. Более того, мы поближе познакомились с немецким и французским ландшафтом, — приводит цитату тренера «Лиона» Клода Пюэля перед матчем с «Баварией» сайт УЕФА.


Фото: Reuters

Самым звездным составом для автобусного Евротура обладала «Барселона». За каталонцев в ту пору выступали Хави, Златан Ибрагимович, Тьерри Анри, Карлес Пуйоль, Лионель Месси и другие лидеры своего поколения. Вместе с тренером Хосепом Гвардиолой футболисты провели в пути 14 часов, разбитых на два дня с учетом ночевки в Каннах. А ехали они в Милан, чтобы сыграть с «Интером» Жозе Моуриньо.

— В эти 14 часов мы успели посмотреть некоторые матчи «Интера», — передает слова Гвардиолы Reuters. — Противостоять нам будет не кто-то, кого можно было бы назвать никто, а футболисты приличного уровня. Мы, правда, хотим выиграть, но можем проиграть, так как «Интер» — одна из лучших команд Европы, которая выглядит невероятно в этом розыгрыше Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

«Барселона» считалась фаворитом полуфинальной пары с «Интером», и только Моуриньо оценивал шансы команд на выход в финал как равные. Дома его подопечные обыграли «сине-гранатовых», переживших трудную поездку, со счетом 3:1.

— Не считаю, что на нас повлияла дорога на автобусе, и не хочу искать такого рода оправдания, — заверил Гвардиола.

Через неделю игроки «Интера» выставили «автобус» у своей штрафной площади на «Камп Ноу» и пропустили один гол. С учетом победы на «Сан-Сиро» этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше.

— Величайший момент в моей карьере, — подвел черту под двухраундовой дуэлью с «Барсой» Моуриньо. — Мы были героями! Мы проливали кровь.

Моуриньо называл вулкан Гудьонсеном

В финале Лиги чемпионов сезона 2009/2010 «Интер» встречался с «Баварией». Перед матчем Жозе Моуриньо не волновался насчет соперника.

— Я переживаю из-за Гудьонсена, — сказал он, имея в виду Эйяфьятлайокудль. — Я не знаю, как называется тот самый вулкан. Выговорить его название крайне сложно, поэтому называю его Гудьонсеном (исландский футболист Эйдур Гудьонсен выступал за «Челси» в период, когда «синих» тренировал Моуриньо. — Прим. TUT.BY). Волнуюсь из-за вулкана, так как предпочел бы лететь на финал в Мадриде 21 мая, а не выезжать туда 19-го. Хочу готовиться к матчу на нашей базе. Это единственное, что заботит меня.


Фото: uefa.com

«Интер» все же вылетел в Мадрид 19 мая и продолжил подготовку к финалу на тренировочной базе мадридского «Реала». «Бавария» также преодолела расстояние на самолете.

Победителем решающего матча турнира, который проходил на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», стал «Интер» — 2:0. Через пять дней Моуриньо возглавил «Реал».

Гонщики «Формулы-1» застряли в Китае или возвращались в Европу окольными путями

Отмена авиарейсов из-за облака пепла, стоявшего над Европой, затруднила переезд на континент команд «Формулы-1» после Гран-при Китая, которое состоялось 19 апреля. Гонщикам следовало перебраться в Европу и готовиться к следующему старту, намеченному на 9 мая, — Гран-при Испании. Также необходимо было доставить персонал и технику. Сообщалось, что к началу мая авиасообщение в Европе могут не восстановить.

Чтобы объяснить масштабы проблемы, достаточно привести в пример лишь ситуацию по «Ред Буллу»: в составе команды — 76 человек, а груз «быков» — это 40 тонн. И что делать? Переносить гонку? «Формула-1» рассматривала вариант переброски техники по Транссибирской магистрали, то есть железнодорожным транспортом.

— В случае необходимости мы проведем Гран-при Испании в Китае, — шутил возглавлявший «королевские гонки» Берни Экклстоун в интервью BBC за 18 апреля. —  Конечно, этот вулкан всем подкинул проблем, но мы найдем способ отправить всех домой.


Фото: Reuters

Члены команды «Лотус» вместе со своим боссом Тони Фернандесом уехали дожидаться «открытия неба» над Европой в Куала-Лумпур, Дженсон Баттон из «Макларена» и Нико Росберг из «Мерседеса» — в Таиланд. Нико Хюлькенберг из «Уильямс» продлил пребывание в пятизвездочной гостинице в Шанхае:

— Я собираюсь остаться, ведь даже если полеты возобновят, кто знает, на какой из рейсов удастся достать билет, — объяснил он.

Марк Уэббер «Ред Булла» добирался до Британии, где его хотели видеть в команде, через Дубай, Рим и Ниццу. Хайме Альгерсуари из «Торо Россо» летел в Мадрид через Пекин и Нью-Йорк. Льис Хэмилтон из «Макларена» отправился на встречу в ЮАР.

21 апреля в Европе возобновили авиаперелеты, так что о переносе Гран-при Испании говорить больше не приходилось. Команды вернулись домой, как того хотел Берни Экклстоун, причем Михаэль Шумахер из «Мерседеса» и Себастьян Феттель из «Ред Булла» улетели вместе с Экклстоуном на его частном самолете.

В шахматах перенесли матч за звание чемпиона мира

23 апреля индийский шахматист Вишванатан Ананд должен был сыграть в Софии первую партию в чемпионском матче с болгарином Веселином Топаловым, причем церемония открытия была назначена на 21 апреля. На пути в Софию Ананд, являвшийся действующим чемпионом мира, застрял во Франкфурте, где из-за «закрытия неба» пробыл три дня.

Ананд обратился в Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) с просьбой отложить начало матча на три дня, чтобы у него было время на отдых после изнурительной поездки на машине из Франкфурта в Софию. Сюда он приехал поздно вечером 19 апреля.

В Болгарии посчитали просьбу Вишванатана унизительной и дали понять, что, если бы он заранее сообщил о проблеме, за ним прилетел бы правительственный самолет. В этом нет ничего удивительного, ведь главой оргкомитета матча выступал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.


Фото: anand-topalov.com

Открытие матча прошло 21 апреля, как и планировалось, и все же в ФИДЕ согласились с доводами Ананда в связи с форс-мажором и убедили болгарских организаторов перенести старт матча на один день. Топалов выиграл у Ананда первую партию, но победа в целом осталась за Вишванатаном (6 ½ — 5 ½).

Сборная Беларуси по хоккею и Захаров у руля команды Украины лишились спаррингов

Перед чемпионатом мира по хоккею 2010 года в элитном дивизионе сборная Беларуси планировала сыграть на «Турнире четырех» в Минске с участием немцев, словаков и швейцарцев. Матчи должны были пройти с 22 по 24 апреля, но уже 19 апреля федерация хоккея сообщила, что соревнования не состоятся из отмены авиаперелетов в Европе.


Михаил Захаров. Фото: junost.org

Тем временем Михаил Захаров в качестве главного тренера сборной Украины готовил свою команду к чемпионату мира в первом дивизионе. Украинцы намеревались провести спарринг с «Юностью», но затем поменяли оппонента на «Гомель». По дороге из Киева в Гомель у них сломался автобус, и они вернулись домой.

Потом в Европе «закрыли небо», и украинцам следовало как можно скорее выехать в Нидерланды, где проходил турнир в первом дивизионе. Решением оказалась покупка билетов на поезд. 19 апреля подопечные Захарова обыграли литовцев — 12:6.

Тренер хоккейного минского «Динамо» застрял в Минске

Чех Марек Сикора — один из самых успешных тренеров в истории минского «Динамо». Под его руководством «зубры» впервые вышли в плей-офф в 2011-м, а через год сделали это еще раз, притом что за двенадцать лет в КХЛ «Динамо» пробивалось в игры на вылет всего четыре раза.

В апреле 2010-го Марек находился в Минске, чтобы уладить вопросы по своему первому контракту с «Динамо». В клубе проходила смена руководства, имелись проблемы с составом, объяснял он. Из-за отмены рейсов в Европе Сикора застрял в незнакомом городе.


— Не мог улететь в Прагу, а раз так, то решил: пойду на концерт Scorpions в Минске, — рассказал Сикора в интервью SPORT.TUT.BY. — Незадолго до концерта авиасообщение возобновили, так что я не дождался концерта, но позже сходил на выступление Scorpions именно в Минске.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею лишилась спаррингов, «Ливерпуль» и Михаил Захаров пересели на поезда, «Барселона» прокатилась в Милан на автобусе, команды «Формулы-1» и...
 
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