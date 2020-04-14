«Коронавирусные» сувениры начали выпускать в России

Источник материала: Ежедневник

Покупатели на них уже нашлись.

Нестандартный сувенир начали выпускать в Гус-Хрустальном. Стеклодувы знаменитого местного завода изготовили экспериментальную партию необычных коронавирусов из хрусталя, пишет местное издание .

Изделие помещается в ладони и напоминает шар, сверху которого прикреплены шиповидные отростки контрастного или однотонного цвета.

На своей страничке в Фейсбуке завод сопроводил новинку следующим текстом: «Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прототип застынет и станет таким же хрупким».

Покупатели на новинку нашлись незамедлительно. Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил о своей готовности купить сувенир уже сейчас.

Вряд ли выпуск подобных изделий станет массовым, однако его создатели рассчитывают, что он останется в исторической памяти, символизируя собой не самый радостный период в жизни нашей планеты.