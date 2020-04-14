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«Коронавирусные» сувениры начали выпускать в России
14.04.2020 18:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Покупатели на них уже нашлись.
Нестандартный сувенир начали выпускать в Гус-Хрустальном. Стеклодувы знаменитого местного завода изготовили экспериментальную партию необычных коронавирусов из хрусталя, пишет
Изделие помещается в ладони и напоминает шар, сверху которого прикреплены шиповидные отростки контрастного или однотонного цвета.
На своей страничке в Фейсбуке завод сопроводил новинку следующим текстом: «Сеанс хрустальной магии. Пусть живой и активный пока еще прототип застынет и станет таким же хрупким».
Покупатели на новинку нашлись незамедлительно. Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил о своей готовности купить сувенир уже сейчас.
Вряд ли выпуск подобных изделий станет массовым, однако его создатели рассчитывают, что он останется в исторической памяти, символизируя собой не самый радостный период в жизни нашей планеты.
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