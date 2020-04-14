ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От коронавируса в Могилевской области уже вылечились трое, пневмонии на фоне вируса у 27 человек

14.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области от коронавируса уже вылечились три человека, сообщает Могилевский облисполком. Они уже выписаны и находятся дома.


Фото: Reuters

Всего в Могилевской области на 14 апреля зарегистрирован 151 случай заболевания COVID-19. Из них 105 — это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций — завозного характера.

— Это граждане, которые были в далеком зарубежье — странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости, — сказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

По его словам, у каждого пациента болезнь протекает по-своему. У 27 человек — пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно.

Всего в Беларуси на 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с коронавирусной инфекцией, госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в ИВЛ.

Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и с рядом хронических заболеваний.

За последние сутки зафиксированы 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Карта мир

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две трети заболевших - это контакты первого и второго уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными.
 
Новости дня
Новости
 
Это из-за коронавируса? В Гомеле с некоторых стендов полностью исчезли афиши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика