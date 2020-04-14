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От коронавируса в Могилевской области уже вылечились трое, пневмонии на фоне вируса у 27 человек
14.04.2020 18:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области от коронавируса уже вылечились три человека,
Всего в Могилевской области на 14 апреля
— Это граждане, которые были в далеком зарубежье — странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости, — сказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.
По его словам, у каждого пациента болезнь протекает по-своему. У 27 человек — пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно.
Всего в Беларуси на 14 апреля
Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и с рядом хронических заболеваний.
За последние сутки зафиксированы 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.
По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
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Две трети заболевших - это контакты первого и второго уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными.
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