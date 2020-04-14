От коронавируса в Могилевской области уже вылечились трое, пневмонии на фоне вируса у 27 человек

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области от коронавируса уже вылечились три человека, сообщает Могилевский облисполком. Они уже выписаны и находятся дома.



Фото: Reuters

Всего в Могилевской области на 14 апреля зарегистрирован 151 случай заболевания COVID-19 . Из них 105 — это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций — завозного характера.

— Это граждане, которые были в далеком зарубежье — странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости, — сказал начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

По его словам, у каждого пациента болезнь протекает по-своему. У 27 человек — пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно.

Всего в Беларуси на 14 апреля зарегистрирован 3281 человек с коронавирусной инфекцией, госпитализированы 2444 человека. У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в ИВЛ.

Умерли 33 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и с рядом хронических заболеваний.

За последние сутки зафиксированы 362 новых случая заражения. Рекордным по приросту было 9 апреля, когда за сутки количество случаев увеличилось на 495.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

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