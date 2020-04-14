В гродненском ночном клубе «Галактика» больше не танцуют: там теперь шьют маски

Источник материала: KYKY

Сегодня телеграм-канал Nexta запостил фото, сделанное, как утверждалось, в гродненском ночном клубе «Галактика». Светомузыки, диджеев и алкоголя на снимке не увидеть: в кадр попали люди, которые сидят в защитной одежде и что-то вроде бы шьют. Оказалось, теперь в «Галактике» действительно организован целый цех по производству масок. Для посетителей клуб закрылся еще в прошлом месяце – в связи с эпидемией коронавируса.

О закрытии клуба на неопределенный срок и о новом формате его жизни написал и TUT.by. Портал узнал, что ресторанный зал сдели в аренду. Арендатору позволено делать в помещении все, что он посчитает нужным.

Как выяснило издание Hrodna.life, танцпол арендует компания «МедЛен». Пошивом защитных масок (между прочим, экологически чистых) занимаются около двухсот ее сотрудников. Всю продукцию фирма отгружает в РУП «Фармация» и УП «Медтехника». Другие заказчики напрямую купить маски в «МедЛен» не могут.

С того момента, как Беларусь столкнулась с нехваткой средств защиты, а цены на те маски, антисептики и даже парацетамол, которые остались, бьют все рекорды Гиннеса, силы на пошив масок бросили многие предприятия, для которых это не профиль. В частности, это фирма «Макей», которая делает сувениры из кожи, или «Свiтанак», «Элема», «Милавица» и другие. Еще сегодня стало известно , что Mark Formelle перевела на выпуск медицинских изделий 100% своего производства. Сейчас они вышли на объем 15 тысяч защитных комбинезонов и 60 тысяч одноразовых масок в день.