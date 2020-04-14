Идете в храм — наденьте маску

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В связи с продолжающимся эпидемиологическим неблагополучием по новой коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, в том числе в Каменецком районе, санитарная служба района убедительно просит население района в случае посещения храмов, церквей, костёлов, монастырей, молитвенных домов и других культовых сооружений использовать маски, перчатки, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 -2 метра.

В случае признаков ОРВИ (кашель, насморк, повышение температуры тела, затруднённое дыхание) не посещать вышеуказанные места.

Фото из открытых источников.