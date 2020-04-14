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Идете в храм — наденьте маску

14.04.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В связи с продолжающимся эпидемиологическим неблагополучием по новой коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, в том числе в Каменецком районе, санитарная служба района убедительно просит население района  в случае посещения храмов, церквей, костёлов, монастырей, молитвенных домов и других культовых сооружений использовать маски, перчатки, соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 -2 метра.

В случае признаков ОРВИ (кашель, насморк, повышение температуры тела, затруднённое дыхание) не посещать вышеуказанные места.

Фото из открытых источников.

Идете в храм — наденьте маску

Author: Редактор сайта

Идете в храм — наденьте маску

Редактор сайта

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В связи с продолжающимся эпидемиологическим неблагополучием по новой коронавирусной инфекции в Республике Беларусь, в том Сообщение Идете в храм — наденьте...
 
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