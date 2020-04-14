Никита Корзун: «Испугало то, как проходила сдача теста на коронавирус в Беларуси. Один из докторов был без защитного костюма»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник киевского Никита Корзун , выступающий за португальский «Вилафранкенсе» рассказал о том, как сдавал тест на коронавирус.

- Де факто ты игрок киевского «Динамо», нужно ли было согласовывать возвращение в Беларусь с украинским клубом?

– Все легко решили. Чемпионатов нет, поэтому и проблем с моим возвращением не возникло.

- Называли сроки возвращения в Португалию?

– Все зависит от того, как будет распространяться вирус и как скоро его смогут побороть, никто ничего не знает. Когда я уезжал, то зараженных в стране было 150 человек, сейчас около 18000.

- Шла ли речь об урезании зарплаты?

– Да, разговоры были. Говорили о 30 процентах, но в итоге урезать не стали. Мы получаем свою обычную зарплату, но, разумеется, без всяких бонусов, которые были возможны во время чемпионата.

- Твоя аренда рассчитана до конца сезона, но он не доигран. Как дальше сложится ситуация? Ты сможешь доиграть сезон в Португалии, или должен будешь вернуться в «Динамо»?

– У меня договор аренды рассчитан не до конца сезона, а до определенной даты. То есть вне зависимости от того, началась бы пандемия, либо же нет, в мае вернулся бы в Киев.

- Когда сейчас возвращался в Минск, то подписывал при въезде бумаги о самоизоляции на две недели?

– На тот момент ситуация не была настолько катастрофической и никаких принудительных мер никто не предпринимал. По прилету в Беларусь всем было предложено сдать анализы на коронавирус. Лишь предложили, никто не заставлял. Я летел с пересадкой в Амстердаме и очень удивился, что люди не выстроились в очередь для сдачи анализа.

Сам я, конечно же, проверился, у меня ведь семья и я за них переживаю. Еще меня испугало то, как проходила сдача теста. Было два врача. Тот, который брал анализ, был одет в соответствующие средства защиты, а вот второй доктор, который записывал мои данные, был без защитного костюма, – сказал Корзун .

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