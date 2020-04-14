Коллектив Белгосфилармонии на две недели уходит в отпуск. У одного из артистов нашли коронавирус

Источник материала: Tut.by

Коллектив Белгосфилармонии уходит в отпуск на две недели. Среди причин — рекомендация Минздрава по ограничению массовых мероприятий, невысокая активность зрителей, а также тот факт, что у одного из артистов найден коронавирус. Об этом TUT.BY рассказал гендиректор Белгосфилармонии Александр Никита.



Большой зал Белгосфилармонии. Фото: TUT.BY

— Мы проводим ежедневный мониторинг, — говорит Никита. — Сегодня нам позвонили из санэпидемстанции и сообщили, что у одного из сотрудников нашли коронавирус. Мне бы не хотелось называть его фамилию. Скажу лишь, что ему свыше 60 лет. Он работает в Академической хоровой капелле имени Ширмы.

По словам Александра Никиты, он учитывал, что Минздрав и Мингорисполком рекомендовал ограничить массовые мероприятия. А также тот факт, что зрители перестали активно ходить в залы. Исходя из этих обстоятельств, он принял решение: с понедельника (13 апреля) большая часть коллектива отправлена в отпуск на две недели.

— Когда этот период закончится, примем решение. А пока пусть занимаются на «удаленке». Да, можно репетировать и в самой Филармонии. Но представьте — огромный Симфонический оркестр, его солисты сидят бок о бок. В любом случае, наши музыканты будут заниматься дома, в нашей профессии без индивидуальных занятий — никак!

Как подчеркивает Никита, материально сотрудники не пострадают.

— Мы ушли в отпуск с сохранением 80% от зарплат. Не путаем ее с окладом, — добавляет гендиректор. — Мы неплохо отработали первый квартал, деньги у нас есть. Филармония платежеспособна. Делаем всё, чтобы люди не почувствовали уменьшения зарплат. Это логичная мера, которая позволит артистам не утратить профессиональный уровень. Все наши сегодняшние решения основаны только на одном принципе — здоровье и безопасность людей.