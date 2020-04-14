ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»

14.04.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:
Дорогие друзья! Все эти гриппозно-коронавирусные испытания мы, конечно, выдержим, мы победим. Самое главное, какими мы потом будем, потому что такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи и возвращаться к исконным ценностям – семья, дети, родные. Надо беречь друг друга, надо добрее друг к другу относиться. Мы и не такое побеждали. Выдержим и это.

Читайте также:

Олег Руммо: «Я очень вас прошу: обязательно соблюдайте все рекомендации врачей»

Ирина Дорофеева: «В этот тяжёлый для всех нас период жизни я хочу пожелать вам лишь одного: берегите себя»

Алёна Лешкевич: «Вместе мы сможем побороть этот вирус. Очень скоро будем наслаждаться полной жизнью»

Геннадий Давыдько о коронавирусе: «Такие напасти заставляют нас переосмысливать многие вещи»

Люди в материале: Геннадий Давыдько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости
 
Алёна Лешкевич: «Вместе мы сможем побороть этот вирус. Очень скоро будем наслаждаться полной жизнью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика