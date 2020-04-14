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Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики
14.04.2020 23:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многие столичные водители такси стали носить маски и использовать антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
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Кстати, в последнее время много минчан и вовсе отказались от передвижений по городу, перейдя на удалённую форму работы. Но для тех, кто никак не ограничивает свои передвижения и пользуется такси, поездки сделали максимально защищёнными от вирусов.
Олег Олихвер, директор службы такси:
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Новости Беларуси. Многие столичные водители такси стали носить маски и использовать антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наталья...
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