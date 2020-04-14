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Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

14.04.2020 23:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многие столичные водители такси стали носить маски и использовать антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Наталья Федорцова, корреспондент:
Так, уже несколько дней назад в одной из минских служб всех водителей обязали использовать индивидуальные средства защиты. Подобные меры помогают снизить риск заражения не только тех, кто за рулём, но и пассажиров.

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

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Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Кстати, в последнее время много минчан и вовсе отказались от передвижений по городу, перейдя на удалённую форму работы. Но для тех, кто никак не ограничивает свои передвижения и пользуется такси, поездки сделали максимально защищёнными от вирусов.

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Олег Олихвер, директор службы такси:
Каждому водителю мы изготовили вот такую маску, которую он надевает на период поездки, оказывая услуги пассажиру. В машине находятся дезсредство, которым пользуются водители для личной гигиены, при необходимости он предлагает его пассажиру.

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Безопасные поездки. В Минске водители такси стали надеть маски и использовать антисептики

Люди в материале: Олег Олихвер

 
 
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Новости Беларуси. Многие столичные водители такси стали носить маски и использовать антисептики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наталья...
 
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