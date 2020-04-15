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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощь медикам от профсоюзов Минской области Сегодня очередная помощь поступила от профсоюзов Минской области. Более 300 защитных костюмов передали врачам Минской областной клинической больницы. Еще в наборе...

Сегодня очередная помощь поступила от профсоюзов Минской области. Более 300 защитных костюмов передали врачам Минской областной клинической больницы. Еще в наборе необходимого антисептики и спецрастворы для рук. Кроме экипировки, чай и сладости для настроения медбойцов на передовой.Часть защитных изделий направили в медучреждения Борисова, Вилейки, Воложина, Копыля, Солигорска и Узды. Всего сегодня профсоюзы передали 2 тысячи необходимых вещей для борьбы с коронавирусной инфекцией.