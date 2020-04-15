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Помощь медикам от профсоюзов Минской области

15.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня очередная помощь поступила от профсоюзов Минской области. Более 300 защитных костюмов передали врачам Минской областной клинической больницы. Еще в наборе необходимого  антисептики и спецрастворы для рук. Кроме экипировки, чай и сладости для настроения медбойцов на передовой.

Часть защитных изделий направили в медучреждения Борисова, Вилейки, Воложина, Копыля, Солигорска и Узды. Всего сегодня профсоюзы передали 2 тысячи необходимых вещей для борьбы с коронавирусной инфекцией.

 
 
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Сегодня очередная помощь поступила от профсоюзов Минской области. Более 300 защитных костюмов передали врачам Минской областной клинической больницы. Еще в наборе...
 
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