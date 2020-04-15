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В Беларуси провели больше 76 тысяч тестов на коронавирус

15.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 76 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С ее наличием зарегистрированы 3728 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси провели больше 76 тысяч тестов на коронавирус

В Минздраве уточнили, что 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса

В Беларуси провели больше 76 тысяч тестов на коронавирус

Количество лабораторий, где проходит тестирование на коронавирус, в стране увеличилось до 24. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских клиниках.

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Новости Беларуси. В Беларуси проведено свыше 76 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С ее наличием зарегистрированы 3728 человек,  сообщили в программе Новости...
 
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