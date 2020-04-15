Владислав Радимов: «Власти в Беларуси почему-то не собираются останавливать чемпионат. То ли характер хотят показать, то ли другая причина. Надеюсь, рано или поздно опомнятся»

Источник материала: Tribuna.com

Российский тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

— Чемпионат Беларуси вам интересен?

— Посматриваю.

— Аршавин уверяет, что под эти матчи хорошо засыпать. Вы его понимаете?

— Андрей преувеличивает. Не стоит совсем уж принижать уровень белорусской лиги. К сожалению, нормальных стадионов там — раз, два и обчелся. Вот и складывается впечатление, будто смотришь российский футбол 90-х. У нас-то совсем другая картинка. Ну и скорости, конечно, выше.

— Фамилия хоть одного игрока из белорусской лиги врезалась в память?

— Милевского знаю. Двух Гуренко. Сергея, главного тренера минского «Динамо», и его сына Артема, за «Витебск» играет. Кстати, с Гуренко-старшим я в «Сарагосе» пересекался. Артему тогда было лет пять или шесть, часто брал мячик, возились с ним. Можно сказать, обучал его азам футбола. Интересно, помнит?

— Зачем вы предложили объединить чемпионаты России и Беларуси?

— Да я пошутил. Сначала написал в Twitter: «Давайте закроем чемпионат Беларуси ». Какой-то сайт тут же слепил из этого новость. Твит про объединение лиг тоже мгновенно перепечатали. Вот на третий — что белорусский чемпионат закрывать не надо — уже никто из ваших коллег внимания не обратил. Наверное, подумали — издеваюсь.

— Не исключено.

— А я просто ставил эксперимент. Хотелось понять — если что-то пишу в Twitter, насколько быстро это разлетается по спортивным сайтам. Ясно, событий нет, вот и публикуют все подряд.

— Из-за пандемии футбол в Европе давно на карантине. Только в Беларуси продолжает играть. Это смелость или глупость?

— Второе. Я читал, что в Беларуси растет скорость распространения коронавируса , но власти почему-то не собираются останавливать чемпионат. Не знаю, чем руководствуются. То ли характер хотят показать, то ли другая причина. Надеюсь, рано или поздно опомнятся, – сказал Радимов.

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