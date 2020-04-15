ОффТОП: опасность самодельного антисептика

Источник материала: Новости Дзержинска

Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров в среду, 15 апреля, заверил, что неправильно приготовленный антисептик не способен убить коронавирус.

«Самое главное, не занимайтесь изготовлением этих средств в домашних условиях, потому что вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, всё остальное не сможет», — рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что самодельный антисептик может только создать видимость того, что человек обработал руки и защищен от вируса. В итоге, по словам врача, это и станет роковой ошибкой.

В то же время, специалист отметил, что не стоит доверять неспиртосодержащим антисептикам.

«Если мы говорим о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они действуют против некоторых бактерий и почти не действуют против вируса», — добавил Федоров.

Несколько дней назад специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.

На прошлой неделе в МЧС заявили о бесполезности водки в качестве антисептика, так как в алкогольном напитке недостаточное количество спирта для дезинфекции.