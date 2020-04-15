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«Нас как в заложниках держат…» В Таиланде застряли белорусы и не могут вернуться домой

15.04.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестчанин Дмитрий Налобин - один из белорусов, кто сейчас находится на острове Пхукет. Дмитрий прилетел туда еще до эпидемии коронавируса.

В марте ситуация из-за вируса изменилась в мире кардинально, как и в Таиланде. И брестчанин до сих пор не может вернуться на родину, пишет Вечерний Брест.



Как ранее мы уже рассказывали, Дмитрий пытался купить билет на самолет до России (нет прямого сообщения между Беларусью и Таиландом) в 20-х числах марта. Но его билет аннулировали, поскольку российская авиакомпания в первую очередь решила возвращать на родину своих граждан. Посольства Беларуси в Таиланде нет. Ближайшее находится во Вьетнаме. И там Дмитрию сообщили, что собирают списки белорусов на эвакуацию и будут этот вопрос решать. Тем временем у Дмитрия истекал и срок действия визы.

Время прошло, но эвакуации так и не было.

- Пока никакой помощи! Информации ноль. Авиакомпании по-прежнему не берут иностранцев на свой борт. Спецрейса для белорусов так и нет. Я уже не раз пытался выяснить, как улететь. Пишем в МИД - а нас отсылают к послу во Вьетнаме, который не отвечает или ничего сказать не может. Нас просто бросили или даже словно в заложниках держат, потому что не выпускают с острова. Сейчас даже в соседний квартал попасть нельзя - все перекрыто. Деньги пока есть. Но хватит ненадолго, - рассказывает Дмитрий.

Пока решена одна проблема - с визой. Ее тайцы продлили бесплатно до 1 мая. Но и тут все равно остается риск...

- В Таиланде ввели карантин до 30 апреля. А визы у нас до 1 мая. С 1 мая просят всех иностранцев покинуть Таиланд в течение 7 суток. В противном случае все будет по закону. А за пребывание в стране без визы они могут и в тюрьму посадить. Отсутствие билетов или проблемы с авиакомпаниями их волновать не будут, - переживает брестчанин.

Дмитрий не раз обращался в посольство Беларуси во Вьетнаме и на данный момент получил такой ответ:

«В отношении организации выезда белорусских граждан посольством ежедневно прорабатываются различные варианты. В то же время по причине сложностей организационного плана и значительных финансовых затрат ни один из них до настоящего времени реализован не был. Как только появится какая-либо обнадеживающая информация по этому поводу, она будет размещена в открытом доступе на сайте посольства. Точных сроков, к сожалению, назвать не могу».

Комментарий от Министерства иностранных дел Беларуси по данной проблеме пока получить не удалось. «Вечерка» будет следить за ситуацией.
 
Теги: Брест
 
 
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Брестчанин Дмитрий Налобин - один из белорусов, кто сейчас находится на острове Пхукет. Дмитрий прилетел туда еще до эпидемии коронавируса.
 
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