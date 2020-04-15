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ВОЗ назвала три популярных мифа об алкоголе и коронавирусе

15.04.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВОЗ призвала ограничить потребление алкоголя во время пандемии и напомнила, что спиртное не защищает от коронавируса: «В самоизоляции алкоголь может усугубить уязвимости здоровья и рискованное поведение, спровоцировать проблемы с психикой и насилие». Также эксперты прокомментировали распространенные мифы о спиртном и COVID-19.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Алкоголь оказывает краткосрочное и долгосрочное влияние на практически каждый орган нашего тела. Не существует «безопасного уровня потребления» — риск здоровью увеличивается с каждой выпитой порцией.

Миф: употребление алкоголя уничтожает коронавирус

Факт: алкоголь не уничтожит вирус. Напротив, его потребление может увеличить риск для здоровья, если человек будет заражен вирусом. Спирт (в концентрации не менее 60% по объему) работает как дезинфицирующее средство на коже, но не оказывает такого эффекта при приеме внутрь.

Миф: употребление крепкого алкоголя убивает вирус во вдыхаемом воздухе

Факт: потребление алкоголя не дезинфицирует рот и горло и не дает никакой защиты против COVID-19.

Миф: алкоголь (пиво, вино, настойки) стимулирует иммунитет и устойчивость к вирусу.

Факт: алкоголь оказывает вредное влияние на вашу иммунную систему и не укрепляет иммунитет перед вирусом.

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Во время самоизоляции алкоголь может усугубить уязвимости здоровья и рискованное поведение, спровоцировать проблемы с психикой и насилие.
 
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