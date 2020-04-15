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ВОЗ назвала три популярных мифа об алкоголе и коронавирусе
15.04.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ВОЗ
Алкоголь оказывает краткосрочное и долгосрочное влияние на практически каждый орган нашего тела. Не существует «безопасного уровня потребления» — риск здоровью увеличивается с каждой выпитой порцией.
Миф: употребление алкоголя уничтожает коронавирус
Факт: алкоголь не уничтожит вирус. Напротив, его потребление может увеличить риск для здоровья, если человек будет заражен вирусом. Спирт (в концентрации не менее 60% по объему) работает как дезинфицирующее средство на коже, но не оказывает такого эффекта при приеме внутрь.
Миф: употребление крепкого алкоголя убивает вирус во вдыхаемом воздухе
Факт: потребление алкоголя не дезинфицирует рот и горло и не дает никакой защиты против COVID-19.
Миф: алкоголь (пиво, вино, настойки) стимулирует иммунитет и устойчивость к вирусу.
Факт: алкоголь оказывает вредное влияние на вашу иммунную систему и не укрепляет иммунитет перед вирусом.
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Во время самоизоляции алкоголь может усугубить уязвимости здоровья и рискованное поведение, спровоцировать проблемы с психикой и насилие.
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