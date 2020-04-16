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Делом помочь и словом утешить

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Делом помочь и словом утешить

Вирусные заболевания — это не только противостояние невидимому противнику, это еще и проверка на личную ответственность.

— Мы тревожимся больше не за себя, а за своих «надомников», — рассказывает по пути к одной из своих подопечных  в Осове социальный работник  ТЦСОН Ирина Эдмундовна Войтеховская. — По правде сказать, новшества не сильно изменили рабочий процесс. Добавились ежедневная личная термометрия, использование масок и перчаток, обработка рук антисептиком. А в остальном наши обязанности остались неизменны, главное — чтоб бабушки и дедушки были досмотрены и ни в чем не нуждались. Мы стараемся с ними разговаривать, успокаивать и поддерживать.

Ситуацию с коронавирусом старики воспринимают по-разному: кто-то с юмором, мол, чего уж нам бояться, кто-то с тревогой за родных и близких в больших городах, а кто-то с «обидой» на сложившиеся обстоятельства — праздновать Пасху пришлось в одиночестве.


Делом помочь и словом утешить

— Я считаю так: быть осторожными надо, но не стоит бояться лишь слухов, — уверена Галина Константиновна Гембицкая. — Стараюсь ограничить контакты, регулярно проветриваю дом, на свежем воздухе чаще бываю — это точно не навредит. На надомном обслуживании около года, не скажу, что остро нуждаюсь в социальной помощи, больше, наверное, боюсь остаться одна. Соцработник и по хозяйству подсобит, и доставит все необходимое в срок, и тревогу душевную уймет. Доброго здоровья вам, девчата, — после короткой беседы на крыльце попрощалась собеседница.

Следуем дальше — в ближайшую деревню Подворанцы.

— Как сегодня Ваше самочувствие, — с порога интересуется Мария Викторовна Невош у своей подопечной. — Леокадия Станиславовна больше сорока лет отработала в сельском хозяйстве, с годами здоровье немного стало подводить.

— Жива, благодарю Бога, «докладывает» обстановку бабушка. — Сын с внуком заезжал: похозяйничали во дворе, через окошко спросили про здоровье и уехали. Говорят, в дом пока не пойдем, если что-то надо, звони. Дочка в Минске, тоже не приезжает. Беспокоятся с этой инфекцией, говорят: «Не будем рисковать». А так хотелось на Пасху собраться семьей…

— Будет еще праздников на Вашем веку, — подбадривает женщину Мария Викторовна. — Вон сколько Вам пришлось пережить, и это пройдет. Помолитесь за свою семью дома.

— Спасибо, доченька. На Господа вся надежда.


Делом помочь и словом утешить

Без малого сто соцработников оказывают социальные услуги 762 пожилым гражданам и инвалидам, находящимися на надомном обслуживании. Все сотрудники ТЦСОН обеспечены масками и перчатками.

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
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Вирусные заболевания — это не только противостояние невидимому противнику, это еще и проверка на личную ответственность. — Мы тревожимся больше не за себя, а за...
 
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