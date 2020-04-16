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Более 10,7 тысяч тест-систем прибыли в Беларусь из Китая

16.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Национальный аэропорт Минск 15 апреля.

Об этом сообщил главврач Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович, передает БЕЛТА.

По словам специалиста, китайские тест-системы укрепят лабораторный потенциал Беларуси, будут использованы для диагностики коронавируса по всей стране.

Зенькович подчеркнул, что белорусская сторона особенно признательна руководству Китая и посольству этой страны за оказание поддержки в тот момент, когда она очень необходима.

Напомним, 1 апреля Китай направил первый груз гуманитарной помощи Беларуси. Он включал более 2 тысяч тестов, защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

Китайская сторона отвечает взаимностью на помощь, которую ей оказывала Беларусь во время тяжелой эпидемиологической обстановки. Тогда в Китай было направлено два самолета с гуманитарной помощью: лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции, иные изделия медицинского назначения.

 
Теги: Минск
 
 
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Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Национальный аэропорт Минск 15 апреля.
 
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