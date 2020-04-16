Более 10,7 тысяч тест-систем прибыли в Беларусь из Китая

Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Национальный аэропорт Минск 15 апреля.

Об этом сообщил главврач Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович, передает БЕЛТА.

По словам специалиста, китайские тест-системы укрепят лабораторный потенциал Беларуси, будут использованы для диагностики коронавируса по всей стране.

Зенькович подчеркнул, что белорусская сторона особенно признательна руководству Китая и посольству этой страны за оказание поддержки в тот момент, когда она очень необходима.

Напомним, 1 апреля Китай направил первый груз гуманитарной помощи Беларуси. Он включал более 2 тысяч тестов, защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.