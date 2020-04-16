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Более 10,7 тысяч тест-систем прибыли в Беларусь из Китая
16.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Национальный аэропорт Минск 15 апреля.
Об этом сообщил главврач Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович,
По словам специалиста, китайские тест-системы укрепят лабораторный потенциал Беларуси, будут использованы для диагностики коронавируса по всей стране.
Зенькович подчеркнул, что белорусская сторона особенно признательна руководству Китая и посольству этой страны за оказание поддержки в тот момент, когда она очень необходима.
Напомним, 1 апреля Китай направил первый груз гуманитарной помощи Беларуси. Он включал более 2 тысяч тестов, защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.
Китайская сторона отвечает взаимностью на помощь, которую ей оказывала Беларусь во время тяжелой эпидемиологической обстановки. Тогда в Китай было
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Гуманитарная помощь из Китая доставлена в Национальный аэропорт Минск 15 апреля.
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