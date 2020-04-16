«Без теста никого не выписывают». Половина беременных с коронавирусом в стране - в роддоме в Витебске

Источник материала: Tut.by

Пациентку Витебского областного роддома Елену Романкевич с новорожденным сыном должны были выписать домой 14 апреля — но выписка отложилась, так как не пришел результат теста на коронавирус. «А без этого в нашем роддоме сейчас ни одну роженицу не выписывают».



Витебский областной клинический родильный дом. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Сюда я поступила 2 апреля, — рассказывает Елена. — Родила 7 апреля (через кесарево сечение). Первый раз сдала тест еще 9 апреля. Но его результата не было и 14 апреля, когда меня уже хотели выписать. За мной приехали родственники, но выписку отменили. Сдала анализ повторно. Я в роддоме уже почти две недели», — плачет женщина.

Администрация поясняет TUT.BY: их медучреждение с 8 апреля принимает пациенток с коронавирусом. Поэтому правила выписки ужесточились: домой — только после двух отрицательных тестов на COVID-19. Сейчас в витебском роддоме 5 женщин с коронавирусом. Всего в Беларуси, как сообщили 14 апреля представители Минздрава, он диагностирован у 10 беременных.

«Я в роддоме без малого две недели»

Жительница Бешенкович Елена Романкевич поступила в областной клинический роддом 2 апреля. Ее готовили к кесареву сечению. 7 апреля она родила сына. У женщины это уже третий ребенок.

— После кесарева выписывают на седьмые сутки. Я должна была ехать домой 14 апреля. И документы на выписку уже были у меня на руках. Тут приехала санстанция и говорит: «Приостановите выписки таких-то женщин. Мы не имеем права их выписать, пока не придут результаты их тестов на коронавирус». В такой ситуации оказались около пяти женщин. Тесты здесь сдают все будущие мамочки, — говорит Елена.

По словам женщины, первый раз она сдала тест на коронавирус 9 апреля.

— В день предполагаемой выписки, 14 апреля, результата не было. Спрашиваю у врачей: «Где он?». Они разводят руками: «Не знаем». И 14 апреля я и еще несколько женщин сдали второй анализ на COVID-19.

В это время за Еленой уже приехали родные — забирать ее домой:

— Представьте, за мной из Бешенкович пришла машина. А мне говорят: мы вас не выпишем. Кстати, чтобы заказать машину, муж взял в долг 40 рублей. Мы, жители райцентра, люди небогатые. Деньги эти потрачены напрасно, и когда уже точно поеду домой, надо снова заплатить такую же сумму.

Первый раз мы общались с Еленой Романкевич вечером 14 апреля. Днем 15 апреля женщина сообщила, что ее выписывают:

— Сегодня утром пришел-таки результат теста за 9 апреля. Но, что еще более удивительно, готов уже и анализ, который я сдала 14 апреля, в пятом часу вечера! И оба они отрицательные. Сегодня уже реально выписка. Но меня беспокоит вот что: я-то выпишусь, но другие девчонки здесь будут рожать. Роженицы сидят тут по палатам, паникуют! О том, что происходит, нам никто ничего не рассказывает. Зачем так долго держать нас в роддоме? Дома я буду чувствовать себя в большей безопасности — в самоизоляции.

Женщина рассказывает, какая сейчас обстановка в роддоме:

— Я рожала в маске. В них сейчас все роженицы. Медперсонал — также в масках и спецзащите. В палате, где я нахожусь, нас двое. Соседняя комната в блоке рассчитана на четверых, но сколько там женщин, я не знаю. Потому что нам никуда нельзя выходить из палаты, даже в коридор. В туалет, который находится в блоке, нужно идти в маске. Ребенка трогать руками нельзя — только через пеленку, чтобы не было прямого контакта. Кормим малышей тоже в масках.

Комментарий администрации: «Областной роддом теперь работает как „инфицированный“»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Заместитель главного врача по медицинской части Людмила Рослик поясняет:

— С 8 апреля по приказу облздрава наш роддом работает как «инфицированный». То есть к нам поступают пациентки, инфицированные коронавирусной инфекцией, контакты 1 и 2 уровней, а также женщины, имеющие экстрагенитальную респираторную патологию — то есть все пациентки с ОРВИ, температурящие, с гриппом, бронхитом, просто пневмонией. С 8 апреля у всех пациенток начали брать анализы на COVID-19 — дважды: в день поступления и перед выпиской.

На сегодняшний день, по словам Людмилы Рослик, в областном роддоме находятся 5 женщин с коронавирусом.

— Среди них есть родившие и есть беременные. Они будут находиться в нашем роддоме — до получения отрицательных ответов анализов на коронавирус.

14 апреля, как отмечает Людмила Рослик, партию анализов отвезли в лабораторию областного центра гигиены и эпидемиологии.

— Ночью их делали, а утром нам дали ответ. И сегодня все пациентки, у кого отрицательные результаты, пошли на выписку. Среди них и Елена Романкевич — у нее отрицательные результаты двух тестов.

По словам заместителя главврача, обстановка в роддоме нормальная:

— Мест у нас достаточно. Женщины обследуются в плановом порядке, все проходит совершенно спокойно. Лекарственных препаратов — достаточно, средств индивидуальной защиты медперсонала — тоже.

Как сообщили 14 апреля во время стрима от Министерства здравоохранения, в Беларуси коронавирус диагностирован у 10 беременных.

Сейчас нет убедительных данных о том, что беременные женщины подвержены большему риску заболеваемости и смертности от COVID-19. В любом случае, каждая беременная женщина должна рассматриваться как пациентка высокого риска, особенно в сроке беременности, превышающим 24 недели, так как их восприимчивость к COVID-19 из-за измененного иммунного ответа может быть выше, течение болезни ввиду анатомо-физиологических особенностей более тяжелое, а оказание медицинской помощи при развитии критического состояния будет более трудоемким.

Пока нет доказательств того, что коронавирус передается ребенку при родах, поэтому считается, что естественные роды безопасны. Показаний для того, чтобы делать женщинам с коронавирусом кесарево сечение, нет. Главное, вести постоянное мониторное наблюдение плода и измерять насыщение его крови кислородом.

Семья должна понимать, что в теперешней ситуации следует ограничить количество людей, которые будут присутствовать при выписке из роддома, а потом и проведывать новорожденного дома. Выписка проходит в обычном режиме, но Минздрав рекомендует семьям сократить количество присутствующих.

За неделю — с 6 по 13 апреля — в Витебском областном клиническом роддоме появились на свет 35 детей: 21 мальчик и 13 девочек.

Первенцы родились у 13 женщин, второй ребенок — у 17 мам, третий ребенок — у четырех рожениц, и у одной мамы — четвертый ребенок.