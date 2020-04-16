Женщины-политики справляются с пандемией коронавируса лучше мужчин

Каждая страна по-своему противостоит коронавирусной угрозе. Но есть такие, чей опыт пытаются перенять остальные. Например, Тайвань увеличила производно средств защиты и сейчас поставляет миллионы медицинских масок в страны Евросоюза и по всему миру.





Германия проводит самое масштабное тестирование населения на коронавирус в Европе. Еженедельно проверку проходят по 350 тысяч немцев.





В Новой Зеландии еще в середине марта власти на месяц закрыли въезд в страну для иностранных туристов. За счет этого островному государству удалось отделаться всего 9 смертями.





Действия этих трех стран в условиях мировой пандемии были высоко оценены. И на первый взгляд такие разные государства оказались объединены тем, что ими руководят женщины.





их тактика по борьбе с эпидемией заслуживает особого внимания, так как показывает наибольшую эффективность, пишет CNN. Менее 7% от всего числа политических лидеров составляют представительницы прекрасного пола. ОднакоCNN.





Тайвань, Германия и Новая Зеландия смогли сдержать пандемию благодаря оперативной и своевременной работе медиков и ученых. В этих странах медицина находится на высоком уровне, у населения свободный доступ ко всем медуслугам, при этом государства внедрили широкомасштабное тестирование на COVID-2019, отслеживая все контакты заболевших, а также ввели жесткие ограничения в отношении массовых мероприятий.













То, что Лукашенко категорически отказывается делать в Беларуси, обрекая таким образом на смерть многих наших сограждан, которые даже с "букетом хронических болезней" могли бы еще жить.

ТАЙВАНЬ





Вопрос о принадлежности Тайваня к материковому Китаю стоит уже давно. 24-миллионный Тайвань убежден в своей независимости, в то время как власти КНР уверены в обратном.





В конце прошлого года, когда появились первые слухи о загадочном новом вирусе, зародившемся в центральной части Китая, президент Тайваня Цай Инвэнь приказала проверять всех пассажиров, прибывающих из Уханя.













После этого она создала оперативный штаб по борьбе с эпидемией, увеличила объемы производства средств индивидуальной защиты и ограничила полеты из материкового Китая, Гонконга и Макао.





Такие решительные и жесткие меры позвонили Тайваню сдержать вспышку инфекции. В итоге 393 инфицированных и шесть погибших.





ГЕРМАНИЯ





В 83-миллионной Германии на сегодня зафиксировано более 132 тысяч инфицированных. При этом в стране довольно низкий уровень смертности среди инфицированных, чем в других европейских государствах - менее 3,5 тысяч человек.





Благодаря продуманной и успешной тактике по борьбе с эпидемией, рейтинг одобрения деятельности канцлера Ангелы Меркель показывает неплохой рост. ФРГ располагает самым большим количеством реанимационных коек, а также проводит самую масштабную в Европе программу тестирования на COVID-2019.













- Вполне возможно, что сила Германии в ее рациональном принятии решений на самом высоком уровне, а также доверии, которое оказывает правительству население, - отмечает завкафедрой вирусологии университетской больницы в Гейдельберге Ханс Георг Краусслих.





НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ





Новая Зеландия, с населением в пять миллионов человек, как никто другой зависит от туризма. Но чтобы предотвратить развитие эпидемии премьер-министр Джасинда Ардерн (на фото ниже) пошла на закрытие границ для всех иностранцев с 19 марта на месяц. С 23 марта власти отправили по домам всех сотрудников, чье присутствие на рабочих местах необязательно. Покидать квартиру можно было в исключительных случаях, например, ради похода за продуктами или занятия спортом недалеко от дома.













В стране было проведено широкомасштабное тестирование на COVID-2019. Благодаря этому, было выявлено более 1300 случаев заражения. Умерли всего 9 человек.





СКАНДИНАВИЯ





У руля четырех из пяти скандинавских стран находятся женщины. В этих государствах уровень смертности от коронавируса ниже, чем в остальной Европе. 34-летняя Санна Марин, премьер-министр Финляндии, является самым молодым политическим лидером в мире. При этом ее рейтинг за время эпидемии вырос до 85%. В Финляндии с 5,5-миллионным населением всего 59 смертей от COVID-2019.





Премьер-министр Исландии Катрин Якбсдоттир на начальном этапе пандемии ввела в стране жесткие санитарно-карантинные меры: всех заболевших выявляют на ранних стадиях, изолируют и лечат.





Всех тех, кто мог с ними контактировать, вычисляют и отправляют на принудительный карантин. К слову, именно исландские врачи первыми установили, что коронавирус может протекать у людей бессимптомно.