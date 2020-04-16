COVID-19: В России зафиксировано рекордное число заразившихся и умерших за сутки

Источник материала: Tut.by

В России за прошедшие сутки зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом и летальных исходов. Данные опубликовал Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.



Фото: Reuters

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса (днем ранее — 3 388 ), зафиксировано 34 смерти пациента с коронавирусом (днем ранее — 28).

С начала пандемии в России заразились 27 938 человек, умерли 232 человека, выздоровели 2304 пациента.

Врачи делают акцент на том, что 45 процентов вновь заразившихся в Москве — люди младше 45 лет.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до конца апреля, в Москве введен пропускной режим , на неделю остановлено большинство предприятий. В начале недели российский президент заявил , что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону, все больше случаев тяжелого протекания болезни.