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COVID-19: В России зафиксировано рекордное число заразившихся и умерших за сутки
16.04.2020 11:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России за прошедшие сутки зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом и летальных исходов. Данные
За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса (днем ранее —
С начала пандемии в России заразились 27 938 человек, умерли 232 человека, выздоровели 2304 пациента.
Врачи делают акцент на том, что 45 процентов вновь заразившихся в Москве — люди младше 45 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до конца апреля, в Москве введен
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За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса (днем ранее - 3388), зафиксировано 34 смерти пациента с коронавирусом (днем ранее - 28).
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