Будущее глазами бэкенд-разработчиков. Регистрируйтесь на мероприятие о технологиях в электронной коммерции

Источник материала: ProBusiness





Рынок электронной коммерции в Беларуси демонстрирует устойчивый рост: ожидается, что к 2028 году годовой темп роста выручки в сфере составит 9,5%, а прогнозируемый доход на 2024 год достигнет $ 3,1 млрд. Поэтому бизнес пристально следит за актуальными трендами на рынке и стремится поскорее внедрять Best Practices. Вопрос только в том: а где брать идеи? Нашли хороший и бесплатный вариант: заключительный митап из серии Foodtech Tour от команды Яндекса. И вот почему, вам точно надо туда сходить.

Заключительный митап из серии Foodtech Tour : • Когда: 7 декабря с 15:00 до 22:00.

• Где: креативный кластер бывшего здания завода «Горизонт». Что в программе: •Презентации ключевых технологий. Бэкенд-разработчики Яндекса представят темы: «BDUI: в мобильную разработку через бэкенд» и «Оптимизируй это немедленно: ускоряем разработку в Яндекс Лавке»; •Интерактивная сессия Case Lab. Участники смогут попробовать интегрировать функцию Мультизаказа в Яндекс Еде и обсудить свои решения с экспертами на открытом микрофоне. •Нетворкинг. Участники смогут задать вопросы экспертам, обсудить идеи и наладить полезные связи.

Спикеры: • Senior BDUI разработчик в Яндекс Еде Никита Шумский;

• Разработчик Яндекс Лавки Иван Ходор;

• Разработчик бэкенд-платформы Ритейла Валерий Горбачев. Регистрация — по ссылке .

Больше информации о Foodtech tour — по ссылке .

Foodtech Tour придумали, чтобы собрать комьюнити бэкенд-разработчиков для обмена опытом и обсуждения будущего Еком-сервисов. Уже второй год подряд в рамках проекта встречи проходят в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В этом году география комьюнити расширяется до Республики Беларусь — митап в Минске станет финальной точкой Foodtech Tour в 2024 году. На данный момент первый митап от команды Яндекса в Республике Беларусь собрал более 600 регистраций.

В рамках тура также был записан специальный выпуск подкаста I like techno про будущее электронной коммерции и главные тренды индустрии.

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Чем митап полезен бизнесу











Обмен знаниями и опытом. Митапы предоставляют платформу для обсуждения новых технологий и лучших практик, что позволяет участникам учиться друг у друга и внедрять инновации в свою работу;

Митапы предоставляют платформу для обсуждения новых технологий и лучших практик, что позволяет участникам учиться друг у друга и внедрять инновации в свою работу; Нетворкинг. Можно наладить контакты с другими специалистами и компаниями, что может привести к новым партнерствам и сотрудничеству.

Можно наладить контакты с другими специалистами и компаниями, что может привести к новым партнерствам и сотрудничеству. Профессиональный рост сотрудников. Митапы предлагают возможность для обучения и развития навыков, что напрямую влияет на эффективность работы команды и качество продуктов.

Актуальность информации. Участники получают доступ к последним трендам и технологиям в отрасли, что помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным и адаптироваться к изменениям на рынке.

Участники получают доступ к последним трендам и технологиям в отрасли, что помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным и адаптироваться к изменениям на рынке. Укрепление корпоративной культуры. Поддержка участия сотрудников в подобных мероприятиях способствует созданию более сплочённой команды, где ценятся обмен знаниями и совместное развитие.

Поддержка участия сотрудников в подобных мероприятиях способствует созданию более сплочённой команды, где ценятся обмен знаниями и совместное развитие. Вдохновение для инноваций. Митапы могут стать источником новых идей и подходов к решению задач, что может привести к созданию уникальных продуктов и услуг.

Митапы могут стать источником новых идей и подходов к решению задач, что может привести к созданию уникальных продуктов и услуг. Повышение имиджа компании. Активное участие в профессиональных событиях помогает формировать положительный имидж компании как работодателя, заинтересованного в развитии своих сотрудников и поддерживающего профессиональное сообщество.

Foodtech Tour дает возможность для разработчиков углубить свои знания, расширить профессиональные связи и внести свой вклад в будущее электронной коммерции. Участие в таких мероприятиях открывает новые горизонты как для индивидуальных специалистов, так и для компаний, стремящихся оставаться на передовой технологического прогресса.