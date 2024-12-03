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Будущее глазами бэкенд-разработчиков. Регистрируйтесь на мероприятие о технологиях в электронной коммерции
03.12.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок электронной коммерции в Беларуси демонстрирует устойчивый рост: ожидается, что к 2028 году годовой темп роста выручки в сфере составит 9,5%, а прогнозируемый доход на 2024 год достигнет $ 3,1 млрд. Поэтому бизнес пристально следит за актуальными трендами на рынке и стремится поскорее внедрять Best Practices. Вопрос только в том: а где брать идеи? Нашли хороший и бесплатный вариант: заключительный
Foodtech Tour придумали, чтобы собрать комьюнити бэкенд-разработчиков для обмена опытом и обсуждения будущего Еком-сервисов. Уже второй год подряд в рамках проекта встречи проходят в Москве, Питере, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В этом году география комьюнити расширяется до Республики Беларусь — митап в Минске станет финальной точкой Foodtech Tour в 2024 году. На данный момент первый митап от команды Яндекса в Республике Беларусь собрал более 600 регистраций.
В рамках тура также был записан специальный выпуск подкаста I like techno про будущее электронной коммерции и главные тренды индустрии.
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Чем митап полезен бизнесу
Foodtech Tour дает возможность для разработчиков углубить свои знания, расширить профессиональные связи и внести свой вклад в будущее электронной коммерции. Участие в таких мероприятиях открывает новые горизонты как для индивидуальных специалистов, так и для компаний, стремящихся оставаться на передовой технологического прогресса.
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Будущее глазами бэкенд-разработчиков. Регистрируйтесь на мероприятие о технологиях в электронной коммерции
Рынок электронной коммерции в Беларуси демонстрирует устойчивый рост: ожидается, что к 2028 году годовой темп роста выручки в сфере составит 9,5%, а прогнозируемый...
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