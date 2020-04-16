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Мясникович рассказал, какие меры принимает ЕАЭС для обеспечения экономической стабильности

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЕАЭС принимает меры для обеспечения экономической стабильности в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Он принял участие в видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета, передает телеканал «МИР 24».

«Пакет срочных временных мер стабилизационного характера, в первую очередь, при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Также предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров. Временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы отдельных отраслей экономики. Обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузоперевозок при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – перечислил меры Михаил Мясникович.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой встрече также подчеркнул, что необходимо сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС на период пандемии коронавирусной инфекции. «На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко», – сказал Лукашенко.



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Председатель коллегии ЕЭК принял участие в видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета.
 
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