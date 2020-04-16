Мясникович рассказал, какие меры принимает ЕАЭС для обеспечения экономической стабильности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЕАЭС принимает меры для обеспечения экономической стабильности в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Он принял участие в видеоконференции членов Высшего Евразийского экономического совета, передает телеканал «МИР 24».

«Пакет срочных временных мер стабилизационного характера, в первую очередь, при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Также предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров. Временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие материалы отдельных отраслей экономики. Обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузоперевозок при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – перечислил меры Михаил Мясникович.