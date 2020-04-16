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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китайской профессиональной бейсбольной лиге продолжается регулярный сезон В Китайской профессиональной бейсбольной лиге продолжается регулярный сезон, несмотря на эпидемию коронавируса. Правда, все игры лиги проходят без зрителей....

В Китайской профессиональной бейсбольной лиге продолжается регулярный сезон, несмотря на эпидемию коронавируса. Правда, все игры лиги проходят без зрителей. Чтобы поддержать спортсменов и компенсировать отсутствие фанатов, организаторы используют на трибунах роботов и манекены.Тренируются и клубы Бундеслиги. Занятия разрешено проводить в небольших группах до четырех человек на улице, при соблюдении всех гигиенических требований. Австрийское правительство разрешило футбольным клубам страны приступить к тренировкам с 20 апреля. Это сделано, чтобы игроки подготовились к возобновлению чемпионата. Матчи планируют проводить без зрителей. При этом футболисты должны будут проверяться на коронавирус как минимум за двое суток до начала игры. Кроме того, министр спорта Австрии заявил, что с 1 мая будут разрешены и бесконтактные виды спорта – такие, как гольф и теннис.