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«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас
16.04.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе
Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
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Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская...
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