ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас

16.04.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская Республика. Пусть они приедут к вам и дадут своё заключение»

«Физическая активность и спокойствие». И ещё 2 правила от РНПЦ спорта, как обезопасить себя сейчас

Ирина Малёваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Я бы хотела сказать те постулаты, которые на сегодняшний день мы лично в коллективе для себя выработали. Это 4 основных правила: дистанция, гигиена, физическая активность и спокойствие. Я хочу пожелать всем здоровья, я хочу всем пожелать терпения. И я уверена, что мы достойно справимся с этой проблемой. И в первую очередь, конечно, я желаю здоровья всем своим коллегам.

Люди в материале: Ирина Малёваная

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская...
 
Новости дня
Новости
 
Власти Пинска рекомендуют не выезжать в Лунинецкий район и усилят посты на въезде в город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика