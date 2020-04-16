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Власти Пинска рекомендуют не выезжать в Лунинецкий район и усилят посты на въезде в город
16.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
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В обращении горисполкома к пинчанам и гостям города говорится:
«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район».
Также сообщается, что дополнительно на въездах в Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медработниками. Они будут проверять состояние здоровья пассажиров, а также «предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находиться на самоизоляции».
С вопросом, с чем связаны такие меры, корреспондент Медиа-Полесья обратился к начальнику отдела идеологической работы и по делам молодежи Валентине Кулак. Руководитель прокомментировала:
— Сейчас будут выходные дни, праздничные дни, люди захотят, наверное, к своим родственникам, к родителям ехать. Это — очередная напоминающая информация, что в этот момент надо побыть немножко дома.
— Жители района могут в город попасть?
— Конечно. Что там написано, что комендантский час? Там просто рекомендация. Если какой-то будет транспорт идти, может, кому-то плохо, может, температуру измерить на въезде в город и всё. Обыкновенные мероприятия профилактические.
Напомним, Лунинецкий район попал в список самых неблагоприятных районов страны по распространению коронавируса. На 10 апреля, по словам Анатолия Лиса было 26 заболевших в Лунинце, в Пинске — ни одного.
В Брестской области на 14 апреля зафиксировано 73 случая коронавируса.
На данное время другой информация по статистике в регионе COVID-19 нет. Однако еще вчера в соцсетях начала распространяться информация о вспышке короноварису в Лунинце.
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