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Домрачева и Бьерндален самоизолировались под Минском

16.04.2020 16:02 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По окончании биатлонного сезона четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с семьей вернулась в Минск.

Домрачева и Бьерндален самоизолировались под Минском
Как они пережидают пандемию в Беларуси, Дарья рассказала TUT.BY.

«В город выбираемся, только если возникают перебои в работе сайта доставки»

— Так совпало, что коронавирусный период в мире пришелся на перерыв в централизованной подготовке китайской команды, — отмечает олимпийская чемпионка. — Поэтому мы с семьей отправились в Минск, а наши ребята-спортсмены — в Китай, где до сих пор после возвращения из Европы находятся на строгом карантине без возможности выхода на улицу.

При этом тренеры Домрачева и Бьорндален ежедневно отправляют биатлонистам тренировочный план.

— Он состоит из упражнений, подходящих для выполнения в помещении площадью 10 квадратных метров, то есть размером с гостиничный номер. Мы с Уле также стараемся поддерживать ребят морально.

— Конечно, сейчас непростая ситуация для всего мира, сложно что-то спрогнозировать и предвидеть развитие событий. Так что мы как тренеры пытаемся спланировать летний подготовительный период для китайских спортсменов, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в мире. На всякий случай разрабатываем несколько планов подготовки и создаем всевозможные запасные варианты.


В общем, работа у биатлонной четы продолжается, пусть и в меньших объемах.

— Остальное время посвящаем домашним делам, прогулкам и играм с дочерью. Также поддерживаем физическую форму с помощью пробежек на природе, занятий на велотренажере и силовых упражнений дома. В город стараемся не выбираться, — подчеркивает четырехкратная олимпийская чемпионка. — Изредка выезжаем за продуктами, если возникают перебои в работе сайта доставки. В таком случае, конечно же, надеваем маски.

«Сейчас самое время налепить вареников, пельменей или накрутить голубцов»

На вопрос, как в самоизоляции избегать переедания, Дарья Домрачева отвечает:

— Понимаю, что многим сложно пройти мимо холодильника со всякой вкуснятиной. Особенно если учесть, что времени возле этого самого холодильника появилось больше, — улыбается спортсменка. — Но важно чем-то занимать свободное время. Правда, я не испытываю такой проблемы: когда рядом трехлетний ребенок, свободные минуты всегда заняты.

Тем же, у кого малышей дома нет, а в работе или учебе — перерыв, посоветую разнообразить режим физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе или интересным занятием, которое вас увлечет. Это может быть и готовка — главное не съедайте все махом. Постарайтесь воспользоваться моментом и приготовить более сложные, но здоровые блюда, на которые раньше не хватало времени.

— Можно налепить вареников и пельменей, накрутить голубцов и отправить все в морозильную камеру — кроме того, что этот процесс увлечет всю семью, вы еще будете благодарить себя за такой «подвиг» после того, как ситуация вокруг поуляжется и времени на подобные занятия снова будет не найти.


Главный совет по питанию от Дарьи — не перекусывать быстрыми углеводами.

— Откажитесь от «перехватов» бутербродиками, печенюшками, конфетками и чипсиками — эти перекусы в домашнем режиме могут стать бесконечными. Ешьте только приготовленные блюда, а между приемами пищи лакомьтесь фруктами. Если работаете дистанционно — продолжайте следовать привычному графику, просто перенеся его в домашнюю обстановку.
 
Теги: Минск
 
 
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По окончании биатлонного сезона четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вместе с семьей вернулась в Минск.
 
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