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Почему важно носить маску

16.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что происходит, когда больной человек кашляет в помещении?

Почему важно носить маску
Финские ученые изучали перенос и распространение коронавируса по воздуху. Результаты показывают, что аэрозольные частицы, переносящие вирус, могут распространяться в воздузе не большее расстояние и оставаться в воздухе дольше, чем считалось изначально, передает svaboda.org.


Если в такой ситуации вы окажетесь без маски, вероятность заражения будет очень высокой, маска же, в зависимости от модели, если и не убережет вас от заражения на 100%, то, как минимум, многократно снизит риск. Недаром медики говорят, что лучше любая маска, чем никакой.
 
 
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Что происходит, когда больной человек кашляет в помещении?
 
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