|
Почему важно носить маску
16.04.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Что происходит, когда больной человек кашляет в помещении?
Финские ученые изучали перенос и распространение коронавируса по воздуху. Результаты показывают, что аэрозольные частицы, переносящие вирус, могут распространяться в воздузе не большее расстояние и оставаться в воздухе дольше, чем считалось изначально, передает
Если в такой ситуации вы окажетесь без маски, вероятность заражения будет очень высокой, маска же, в зависимости от модели, если и не убережет вас от заражения на 100%, то, как минимум, многократно снизит риск. Недаром медики говорят, что лучше любая маска, чем никакой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что происходит, когда больной человек кашляет в помещении?
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)