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Футболисты минского «Динамо» вышли на матч в майках в поддержку белорусских врачей
16.04.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трогательную акцию в поддержку белорусских врачей провели в минском «Динамо». Перед матчем пятого тура против «Неман» футболисты вышли на поле в майках, на которых написано «#дзякуй дактарам».
Напомним, по состоянию на 16 апреля
Матч проходит в Минске при очень малом количестве зрителей. Чемпионат не приостановлен, более того, в ближайшие дни стартуют турниры в первой и второй лигах.
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Трогательная акция от столичного клуба!
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