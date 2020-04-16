На Калинина появилась детская площадка МЧС

Источник материала: Горецкий вестник

В Горках во дворе новостройки по улице Калинина появилась детская имиджевая площадка МЧС. На ней установлены игровые элементы в виде горки-паровозика и машинки-качалки, на которых написан номер экстренной службы «101».





Как отмечает старший инспектор СПиВО РОЧС Марина Агеева, дети, играя, будут запоминать телефон, по которому можно позвонить при любой чрезвычайной ситуации и вызвать спасателей на помощь.

Валерия Дроздовская, фото автора