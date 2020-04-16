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На Калинина появилась детская площадка МЧС

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Горках во дворе новостройки по улице Калинина появилась детская имиджевая площадка МЧС. На ней установлены игровые элементы в виде горки-паровозика и машинки-качалки, на которых написан номер экстренной службы «101».

 

На Калинина появилась детская площадка МЧС

 

Как отмечает старший инспектор СПиВО РОЧС Марина Агеева, дети, играя, будут запоминать телефон, по которому можно позвонить при любой чрезвычайной ситуации и вызвать спасателей на помощь.

 

Валерия Дроздовская, фото автора


 
 
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  В Горках во дворе новостройки по улице Калинина появилась детская имиджевая площадка МЧС. На ней установлены игровые элементы в виде горки-паровозика и...
 
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