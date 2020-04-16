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На Калинина появилась детская площадка МЧС
16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках во дворе новостройки по улице Калинина появилась детская имиджевая площадка МЧС. На ней установлены игровые элементы в виде горки-паровозика и машинки-качалки, на которых написан номер экстренной службы «101».
Как отмечает старший инспектор СПиВО РОЧС Марина Агеева, дети, играя, будут запоминать телефон, по которому можно позвонить при любой чрезвычайной ситуации и вызвать спасателей на помощь.
Валерия Дроздовская, фото автора
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В Горках во дворе новостройки по улице Калинина появилась детская имиджевая площадка МЧС. На ней установлены игровые элементы в виде горки-паровозика и...
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