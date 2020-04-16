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Поддержка. #СПОРТизоляция или Онлайн-тренировки, чтобы не «разлениться» на карантине
16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Как уже многие понимают, ситуация с эпидемией коронавируса, увы, пока не становится лучше. Врачи просят помочь им справиться с этой бедой и по возможности оставаться дома. Некоторые уже так и делают…
Время дома можно использовать с умом: больше внимание уделить родным, прочитать любимые книги, сделать уборку на год вперед, но также важно не запустить свою физическую форму от постоянного пребывания дома. Провести тренировку в домашних условиях реально!
Меня зовут Яна. Я КМС по художественной гимнастике и развиваю в городе Слуцке stretching (растяжку). С недавнего времени преподаю в слуцкой танцевальной студии 12:33. Так уж сложилось, что сейчас невозможно преподавать в зале, ведь мы на карантине, поэтому мы переходим в онлайн и объявляем СПОРТизоляцию!
Наши совместные онлайн-тренировки, это отличная возможность, чтобы:
1. Тренировки проходят 3 раза в неделю (Пн, Ср, Пт) в 19.00
Не ленись и не жалей себя! Что бы начать меняться, нужно просто начать… присоединяйся к нам!
(Поддержите меня, ведь я стараюсь для вас☺ Уверена, что вы останетесь довольны. До встречи в онлайне.)
Яна Князева, КА8600422
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Время дома можно использовать с умом: больше внимание уделить родным, прочитать любимые книги, сделать уборку на год вперед, но также важно не запустить свою...
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