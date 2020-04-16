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Поддержка. #СПОРТизоляция или Онлайн-тренировки, чтобы не «разлениться» на карантине

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Как уже многие понимают, ситуация с эпидемией коронавируса, увы, пока не становится лучше. Врачи просят помочь им справиться с этой бедой и по возможности оставаться дома. Некоторые уже так и делают…

Время дома можно использовать с умом: больше внимание уделить родным, прочитать любимые книги, сделать уборку на год вперед, но также важно не запустить свою физическую форму от постоянного пребывания дома. Провести тренировку в домашних условиях реально!

Меня зовут Яна. Я КМС по художественной гимнастике и развиваю в городе Слуцке stretching (растяжку). С недавнего времени преподаю в слуцкой танцевальной студии 12:33. Так уж сложилось, что сейчас невозможно преподавать в зале, ведь мы на карантине, поэтому мы переходим в онлайн и объявляем СПОРТизоляцию!

Наши совместные онлайн-тренировки, это отличная возможность, чтобы:

  • подтянуть тело
  • похудеть к лету
  • укрепить мышечный корсет
  • стать более гибкой
  • укрепить спину для красивой осанки
  • сесть на шпагат
  • зарядиться энергией и хорошим настроением

1. Тренировки проходят 3 раза в неделю (Пн, Ср, Пт) в 19.00
2. Эфир будет сохраняться 24 часа, что бы вы смогли заниматься в любое удобное вам время
3. Это обойдется тебе в небольшую сумму, но эффект однозначно порадует
4. Переходи по ссылке https://www.instagram.com/kniazeva_yana/?igshid=mhu9sbf9u9zc 

Не ленись и не жалей себя! Что бы начать меняться, нужно просто начать… присоединяйся к нам!

(Поддержите меня, ведь я стараюсь для вас☺ Уверена, что вы останетесь довольны. До встречи в онлайне.)

Поддержка. #СПОРТизоляция или Онлайн-тренировки, чтобы не «разлениться» на карантине

Яна Князева, КА8600422

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
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Время дома можно использовать с умом: больше внимание уделить родным, прочитать любимые книги, сделать уборку на год вперед, но также важно не запустить свою...
 
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