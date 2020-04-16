Поддержка. #СПОРТизоляция или Онлайн-тренировки, чтобы не «разлениться» на карантине

Источник материала: Слуцк Город





Как уже многие понимают, ситуация с эпидемией коронавируса, увы, пока не становится лучше. Врачи просят помочь им справиться с этой бедой и по возможности оставаться дома. Некоторые уже так и делают…

Время дома можно использовать с умом: больше внимание уделить родным, прочитать любимые книги, сделать уборку на год вперед, но также важно не запустить свою физическую форму от постоянного пребывания дома. Провести тренировку в домашних условиях реально!

Меня зовут Яна. Я КМС по художественной гимнастике и развиваю в городе Слуцке stretching (растяжку). С недавнего времени преподаю в слуцкой танцевальной студии 12:33. Так уж сложилось, что сейчас невозможно преподавать в зале, ведь мы на карантине, поэтому мы переходим в онлайн и объявляем СПОРТизоляцию!

Наши совместные онлайн-тренировки, это отличная возможность, чтобы:

подтянуть тело

похудеть к лету

укрепить мышечный корсет

стать более гибкой

укрепить спину для красивой осанки

сесть на шпагат

зарядиться энергией и хорошим настроением

1. Тренировки проходят 3 раза в неделю (Пн, Ср, Пт) в 19.00

2. Эфир будет сохраняться 24 часа, что бы вы смогли заниматься в любое удобное вам время

3. Это обойдется тебе в небольшую сумму, но эффект однозначно порадует

4. Переходи по ссылке https://www.instagram.com/kniazeva_yana/?igshid=mhu9sbf9u9zc

Не ленись и не жалей себя! Что бы начать меняться, нужно просто начать… присоединяйся к нам!

(Поддержите меня, ведь я стараюсь для вас☺ Уверена, что вы останетесь довольны. До встречи в онлайне.)





Яна Князева, КА8600422