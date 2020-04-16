Когда из палки выстрелишь: в России разрешили незарегистрированный китайский препарат от коронавируса

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lenta.ru Правительство России поручило при лечении коронавируса использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 16 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, пишет





В документе говорится, что препарат будет предоставлен медицинским организациям на безвозмездной основе. Росздравнадзору поручено проследить за эффективностью и безопасностью гидроксихлорохина.









9 апреля Минздрав России внес коррективы в рекомендации по профилактике и лечению коронавируса и расширил список лекарств для терапии зараженных. В ведомстве посоветовали лечить больных с COVID-19 следующими препаратами: хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (совместно с гидроксилорохином), интерфероны.





За последние сутки в России зафиксировано почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 27 938. Новые случаи заражения зафиксированы в 78 регионах страны, большинство из них — в Москве (1370), Московской области (467) и Санкт-Петербурге (154). С начала эпидемии в России скончались 232 человека, выздоровели 2304 человека.







