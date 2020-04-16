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Эксперты: Затянувшаяся самоизоляция может нанести гораздо больший вред, чем сам вирус
16.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTДлительная остановка жизни всего общества приведет к мощному спаду в экономике и массовой безработице, а значит, ухудшению здоровья людей - опасаются медики. Затянувшаяся самоизоляция, по мнению ведущего эпидемиолога Германии Александра Кекуле, может нанести гораздо больший вред, чем сам вирус. Также он призывает не ждать вакцину, создание которой может затянуться на целый год.
Александр Кекуле, эпидемиолог (Германия): "Мы не можем оставаться под замком от шести месяцев до года. Если мы сделаем это, наше общество и наша культура будут разрушены. Те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют от коронавируса. Мы должны позволить им заразиться, чтобы они могли выработать иммунитет".
Речь идет о так называемом коллективном иммунитете.
Большинство специалистов сходится во мнении, что чем раньше люди, не входящие в группы риска, вернутся к нормальной жизни и начнут работать, спасая предприятия от банкротства, а общество от массовой безработицы, тем лучше. В этом убежден шведский профессор Йонни Людвигссон.
Йонни Людвигссон, главный врач и профессор кафедры биомедицинских и клинических исследований в Линчепингском университете (Швеция): "Чем медленнее распространяется вирус, тем больше времени займет формирование коллективного иммунитета. Есть риск новых волн эпидемии. Если это произойдет после снятия ограничений (неизвестно, как долго можно изолировать все население страны, запрещая ему покидать дома), может случиться новая огромная вспышка. И снова будет много смертей, возникнет острая потребность в койках в реанимации".
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Длительная остановка жизни всего общества приведет к мощному спаду в экономике и массовой безработице, а значит, ухудшению здоровья людей - опасаются медики....
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