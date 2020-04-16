Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Затянувшаяся самоизоляция может нанести гораздо больший вред, чем сам вирус Длительная остановка жизни всего общества приведет к мощному спаду в экономике и массовой безработице, а значит, ухудшению здоровья людей - опасаются медики....

Длительная остановка жизни всего общества приведет к мощному спаду в экономике и массовой безработице, а значит, ухудшению здоровья людей - опасаются медики. Затянувшаяся самоизоляция, по мнению ведущего эпидемиолога Германии Александра Кекуле, может нанести гораздо больший вред, чем сам вирус. Также он призывает не ждать вакцину, создание которой может затянуться на целый год.Речь идет о так называемом коллективном иммунитете.Большинство специалистов сходится во мнении, что чем раньше люди, не входящие в группы риска, вернутся к нормальной жизни и начнут работать, спасая предприятия от банкротства, а общество от массовой безработицы, тем лучше. В этом убежден шведский профессор Йонни Людвигссон.