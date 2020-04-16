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Мнение вирусолога Виталия Зверева о коронавирусе
16.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОбратимся к экспертам. Как будет дальше вести себя вирус, у каких стран и почему получится быстрее справиться с инфекцией? Это сегодня волнует миллионы людей. "Панорама" представляет очередное экспертное мнение. На связи с нами Российская академия наук. Вирусолог Виталий Зверев ответил на вопросы Агентства теленовостей.
- Вы один из первых сказали, что вирус к нам пришел навсегда? Почему Вы так считаете, как нам с этим дальше жить?
Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог: "Какие инфекции, которые к нам пришли в человеческую популяцию, мы полностью элиминировали? Только натуральную оспу. Живем же мы с гриппом, и никто не плачет. Каждый год у нас где-то 300-400 тысяч умирает от этого гриппа. Миллионы болеют. Притом что у нас есть вакцина, есть препараты противомикробные. Здесь у нас нет ничего. Поэтому не надо никакой паники, надо успокоиться. Надо понимать, что этот вирус не такой серьезный. Это не какая не оспа, это никакая не чума XX века. Это обычная респираторная инфекция, которая вызывает острые респираторные инфекции, которые, к сожалению, имеют такие осложнения".
- Для кого этот вирус опасен в большей степени? Кто наиболее уязвим и находится в группе риска?
Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог: "Это те люди, у которых есть проблемы с иммунной системой. Но это люди пожилого возраста, у которых (у всех практически) есть какие-то хронические заболевания. В главной группе риска это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики и больные раком. Т.е. те, у которых есть проблемы с иммунной системой. Наверняка окажется, что ВИЧ-инфицированные находятся в группе риска. На самом деле, есть несколько стран, которые должны выйти из эпидемии легче, чем другие. Это Россия, Китай, Беларусь. Т.е. те страны которые сохранили вот эту социалистическую систему. Она может быть дорогая. Где не успели разрушить, там все будет благополучно. Не зря по нашей стране там смертность 0,74 %. В Беларуси еще, по-моему, меньше".
- Честно говоря, ощущение диссонанса. С одной стороны, ряд стран закрывается на карантин. С другой - многие твердят, что как бы мы не прятались, переболеет 70 % людей. Где здесь правда?
Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог: "Правда будет в конце, когда мы посмотрим, кто был прав. Другое дело, что не надо поступать, как поступили американцы или англичане. Они вначале приняли одно решение, потом его поменяли по ходу сценария. Это самое плохое. В результате не получилось ни того, ни другого. И поэтому там столько людей умирает".
- Карантин - это эффективная мера?
Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, вирусолог: "Из-за карантина ведь не работают многие клиники и больницы для плановых больных. Потому что многие больницы пришлось перепрофилировать. Здесь надо соблюсти вот эту золотую середину, чтобы у нас потери от других болезней не превысили потери от коронавирусной инфекции".
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Обратимся к экспертам. Как будет дальше вести себя вирус, у каких стран и почему получится быстрее справиться с инфекцией? Это сегодня волнует миллионы людей....
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