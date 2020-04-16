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Минобороны выделило медицинское оборудование больницам, где проходят лечение пациенты с COVID-19
16.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПомощь врачам в непростое для них время оказывают как обычные люди, бизнес, так и официальные ведомства. Сегодня Министерство обороны выделило медицинское оборудование больницам, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Белорусская армия передала, в том числе, аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции. Это оборудование позволяет обеспечивать кислородную поддержку одновременно 20-ти пациентам.
Эпидобстановка в вооруженных силахПо информации Министерства обороны, сегодня в вооруженных силах удается сохранить благоприятную эпидемическую обстановку. Для солдат временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также перемещение воинских подразделений. Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья военнослужащих.
На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал.
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Помощь врачам в непростое для них время оказывают как обычные люди, бизнес, так и официальные ведомства. Сегодня Министерство обороны выделило медицинское...
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