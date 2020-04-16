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5 тысяч комплектов защитных костюмов передали медперсоналу 2-й городской клинической больницы Минска

16.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Беларусбанк подключился к акции в поддержку медиков. Помощь в борьбе с коронавирусом оказывают все больше социально ответственных компаний. Коллектив и профсоюзная организация крупнейшего банка страны внесли свой вклад в общее доброе дело.

Сергей Прусевич, главврач 2-й городской клинической больницы г. Минска: "Чтобы защитить прежде всего медработников, чтобы было кому лечить, вот эти защитные костюмы своевременны, очень сейчас нужны. Видна эта социальная активность. Кроме этого, нам привозят горячее питание для сотрудников, предлагают воду для пациентов и  сотрудников. Предложений очень много".

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО "АСБ Беларусбанк": "Мы проявляем себя одной общей единой нацией, единым обществом. Бизнес-сообщество, единичные граждане стараются помочь нашим врачам бороться с этой проблемой. И, конечно, коллектив Беларусбанка не мог остаться в стороне. Мы надеемся, что это поможет им, потому что если мы не защитим все вместе наших врачей, то кто же нас будет защищать?!".

Коллектив банка также перечислил средства на благотворительный счет Министерства здравоохранения. Участие в социальных инициативах продолжится.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусбанк подключился к акции в поддержку медиков. Помощь в борьбе с коронавирусом оказывают все больше социально ответственных компаний. Коллектив и...
 
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