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Фотофакт. Минские динамовцы: Дзякуй дактарам

17.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты минского "Динамо" в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге обыграли гродненский "Нёман" — 2:0.


Футболисты "Динамо" перед матчем с "Неманом"  @fc_dinamominsk

Первый гол был на счету словенского легионера Михи Горопевшека. На последних минутах гости всей командой пошли отыгрываться и пропустили контратаку. Евгений Шикавка забил второй гол в пустые ворота.

Минские динамовцы поддержали белорусских врачей, борющихся с коронавирусом. Они вышли на матч с "Нёманом" в майках, на которых была надпись "#дзякуй дактарам" ("#спасибо врачам").

В другом матче тура "Энергетик-БГУ" проиграл "Городее" — 0:1. Другие матчи тура намечены на 17-18 апреля.
 
 
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Футболисты минского "Динамо" в матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге обыграли гродненский "Нёман" — 2:0.
 
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