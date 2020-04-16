Фотофакт. Минские динамовцы: Дзякуй дактарам





Футболисты "Динамо" перед матчем с "Неманом" @fc_dinamominsk





Первый гол был на счету словенского легионера Михи Горопевшека. На последних минутах гости всей командой пошли отыгрываться и пропустили контратаку. Евгений Шикавка забил второй гол в пустые ворота.





Минские динамовцы поддержали белорусских врачей, борющихся с коронавирусом. Они вышли на матч с "Нёманом" в майках, на которых была надпись "#дзякуй дактарам" ("#спасибо врачам").





В другом матче тура "Энергетик-БГУ" проиграл "Городее" — 0:1. Другие матчи тура намечены на 17-18 апреля.















