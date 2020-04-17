ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коронавирус обрушил экономику Китая. На очереди - остальной мир

17.04.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии COVID-19. Это чревато проблемами для всего мира.


Фото: Reuters

Китай первым из ведущих мировых держав принял удар вируса и ушел на карантин. Он же первым отчитался в пятницу об экономических последствиях. Они беспрецедентны. Экономика страны усохла на 6,8% в годовом выражении, тогда как почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год.

Китай не знал подобного со времен разрухи и репрессий «культурной революции» Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.

Спад в Китае скажется на каждом жителе планеты.

Китай сейчас — это 17% мировой экономики, а не 4%, как в прошлую эпидемию коронавируса SARS в 2002—2003 годах. Да и масштабы пандемии несопоставимы. Тогда атипичной пневмонией заразились 8 тысяч человек в 26 странах, и около 800 — примерно каждый десятый — умерли. Сейчас только умерших уже 150 тысяч, а число заболевших превысило 2 млн человек.

Китаю еще повезло

Спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой. Они в большинстве своем зависят от притока зарубежного капитала, а он за время эпидемии бежит от них быстрее, чем в прошлый кризис 2008—2009 годов.

Всемирная ассоциация финансистов Institute of International Finance (IFF) подсчитала, что с середины января, когда стали вырисовываться масштабы эпидемии в Китае, отток денег с развивающихся рынков составил 100 млрд долларов и намного превысил вывод капитала даже на пике финансового кризиса десятилетней давности. И он ускоряется: только в марте утекло более 80 из этих 100 млрд.

Однако Китай — исключение. Капитал оттуда не утекает, а наоборот, притекает благодаря не связанной с вирусом финансовой либерализации. Но если даже с притоком зарубежных денег экономика Китая все равно страдает, то что же будет с другими развивающимися странами, откуда западные капиталы бегут?

Ведь вывод западных денег обещает им девальвацию, падение уровня жизни, увеличение расходов на обслуживание старых долгов и сложности с привлечением новых. И это в ситуации, когда казна и так пуста, поскольку расходы выросли из-за чрезвычайных трат на борьбу с эпидемией, а доходы сократились, так как бизнес и население беднеют, а экспортные товары, вроде сырья или комплектующих, дешевеют.

Китаю подешевевшие нефть и металлы, напротив, на руку: он — крупнейший в мире импортер природных ресурсов. Кроме того, данные первого квартала не в полной мере учитывают второй шок для китайской экономики — внешний. Вслед за спадом производства и потребления внутри страны «мировая фабрика» столкнулась с падением спроса на его продукцию в развитых странах.

Китай производит почти половину комплектующих для конечной продукции развитых стран. Если спрос на айфоны и автомобили на Западе сокращается, поставщики в Китае разоряются, а его экономика тормозит. Однако этот шок будет отражен только в результатах второго квартала, за апрель-июнь. О них мы узнаем в середине лета.

Вирус пришелся Китаю совсем некстати. Экономика и без него была ослаблена: в прошлом году она выросла лишь на 6,1%, чего с ней не случалось с конца прошлого века.

Помимо внутренних структурных причин, связанных с переходом к более зрелой модели роста, основанной больше на потреблении, чем на производстве, экономическую активность подорвали торговая война с США и протесты в Гонконге.

Коронавирус знаменовал начало новой эры. В этом году китайская экономика вырастет на жалкие 2,5%, полагают аналитики, опрошенные ведущими агентствами Рейтер и Блумберг. Даже в 1990 году после кровавого подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине китайский ВВП прибавил почти 4%.

Алексей Калмыков
Би-би-си

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии...
 
Новости дня
Новости
 
Польша пока не планирует открывать границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика